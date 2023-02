R. Kaliňák nevylúčil návrat do politiky

Exminister vnútra a člen predsedníctva Smeru-SD Robert Kaliňák nevylúčil návrat do politiky. Volajú ho tam podľa neho "nezákonné obvinenia". Poslanec Národnej rady SR a podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga je ochotný rokovať o spolupráci s expremiérom Mikulášom Dzurindom, ak to pomôže poraziť Smer-SD. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii TV Markíza Na telo.





Septembrový termín predčasných parlamentných volieb je podľa Šeligu výsledkom dohody bývalej koalície. Zopakoval, že by podporil aj júnový termín, ak by Smer-SD a Hlas-SD zahlasovali za zvýšenie ústavnoprávnej ochrany Špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry. Kaliňák v tejto súvislosti skonštatoval, že volebná kampaň sa bude spájať s kriminalizáciou opozície, pretože súčasná vláda podľa neho nemá žiadne výsledky.Kaliňák zopakoval, že jeho obvinenie z korupcie je nezmyselné a nelogické. Ide podľa neho o politicky motivovaný proces. "Je to vec, kedy kajúcnici, ktorí majú za sebou 18-miliónový daňový podvod, sa chcú dostať z veľmi ´obrovskyročného´ väzenia, ktoré môžu mať, tým, že si budú vymýšľať na ľudí, ktorých niekto označí," skonštatoval.Šeliga odmietol, že by polícia konala podľa pokynu politikov. "My nezasahujeme do roboty policajtov, prokurátorov a vyšetrovateľov," povedal. V tejto súvislosti skritizoval, že Generálna prokuratúra SR ešte vlani zrušila obvinenie šéfa Smeru-SD Roberta Fica a ďalšej trojice osôb z kauzy Súmrak. "O vine alebo nevine má rozhodovať súd, nie pán Žilinka," doplnil.Diskutovalo sa tiež o nájdení dokumentu, v ktorom dočasne poverený šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) podpísal spoluprácu so Štátnou bezpečnosťou. Šeliga jeho vysvetlenie označil za zvláštne. "Nechcem byť jeho sudcom. Tú dobu si neviem predstaviť. O tomto bude Budaj hovoriť s premiérom," priblížil. Rozhodnutie, či má opustiť kreslo ministra, necháva Šeliga na Budajovi.