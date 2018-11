R. Mistrík už má dostatok podpisov na kandidatúru, volá po spojení síl

Robert Mistrík, archívna snímka. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. novembra (TASR) - Občiansky kandidát na prezidenta Robert Mistrík (s podporou SaS a Spolu) už má dostatok podpisov občanov, aby sa mohol v budúcoročných voľbách uchádzať o post hlavy štátu. Oznámil to na tlačovej konferencii s tým, že vyzbieral 29.138 podpisov, minimum je 15.000.povedal s dôvetkom, že nie je čas na taktizovanie a váhanie demokratických strán, ale treba sa zjednotiť na spoločnom prezidentskom kandidátovi.uznal Mistrík.Tiež uviedol, že si váži Františka Mikloška, nemyslí si však, že obaja majú šancu dostať sa do druhého kola. To isté podľa jeho slov platí aj o Zuzane Čaputovej či Milanovi Krajniakovi.upozornil.Mistrík vidí tri možnosti, ako prezidentské voľby dopadnú.dodal.Do boja o Prezidentský palác sa už chce zapojiť viac ako desať záujemcov, ktorí oznámili zbieranie podpisov potrebných na kandidatúru. Nateraz sa ohlásili napríklad Béla Bugár (Most-Híd), Radovan Znášik, Juraj Zábojník (bezpečnostný analytik), Eduard Chmelár (politický analytik), Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko), Milan Krajniak (Sme rodina), Oskar Fegyveres (svedok únosu prezidentovho syna Kováča ml.), Marian Kotleba (ĽSNS), František Mikloško (expolitik KDH), Róbert Švec (Slovenské hnutie obrody), Bohumila Tauchmannová, Štefan Harabin (sudca Najvyššieho súdu SR) či dramaturgička a riaditeľka módnej televízie Gabriela Drobová.Záujemcovia o palác môžu kandidovať, ak splnia zákonné podmienky. Za prezidenta možno podľa zákona zvoliť každého občana SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov. Kandidátov navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, a to na základe petície podpísanej najmenej 15.000 občanmi. Prezidentské voľby budú na jar 2019. Termín vyhlasuje predseda Národnej rady SR.