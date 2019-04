R. Raši: Dve vlny antibyrokratického zákona ušetria milióny eur

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (Smer-SD) Richard Raši. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) - Aplikáciou prvej a druhej vlny zákona proti byrokracii v praxi sa ročne ušetrí viac ako 30 miliónov eur, ide o poplatky, čas a cestovné náklady. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády jej podpredseda pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) v súvislosti s novelou zákona proti byrokracii, ktorú schválil vládny kabinet.Počas roka 2019 bude prijatá legislatíva a technické opatrenia, aby od roka 2020, respektíve počas roka 2019 nemuseli občania nosiť na úrady ďalšie výpisy.konštatoval vicepremiér. K 1. septembru má byť napríklad pripravená špeciálna webová stránka, jej systém ukáže subjektu, či konkrétna osoba je študentom, čo študuje a v akom kraji.Podpredseda vlády avizoval, že od 1. septembra 2019 by mali zaniknúť požiadavky na výpis z registra nadácií, občianskych združení, neinvestičných fondov, neziskových organizácií, z registra organizácií s medzinárodným prvkom a zároveň na potvrdenie o návšteve školy. Od 1. decembra 2019 k tomu majú pribudnúť potvrdenia o nedoplatkoch na daniach, zdravotnom či sociálnom poistení.V súvislosti s výpismi pre potreby súkromného sektora, ktoré by obsahovali citlivé údaje, uviedol, že túto tému budú riešiť veľmi zodpovedne.O novele zákona o e-Governmente, ktorú schválila vláda, povedal, že prináša možnosť zriadiť elektronickú schránku aj pre občanov SR od 15 rokov, keď budú mať elektronický občiansky preukaz. Dôležitou zmenou podľa neho je, že pošty, banky a telekomunikační operátori si budú môcť overiť svojich klientov na základe elektronických občianskych preukazov.