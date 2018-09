R. Raši: Národný investičný plán vytvorí plán investičných projektov

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 12. septembra (TASR) – Národný investičný plán (NIP) vytvorí stabilný plán investičných projektov, bude nástrojom komunikácie vlády s rezortmi, so súkromnými subjektmi. Povedal vo stredu vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Vláda schválila pilotnú verziu návrhu Národného investičného plánu SR na roky 2018-2030.Podľa neho je dôležité, že dokument definuje kľúčové investičné projekty do roku 2030 tak, aby boli naplnené strategické priority Slovenska.NIP sa týka dopravy, energetiky, informatizácie a elektronických komunikácií, vzdelávania, výskumu a inovácií. Ďalej sú to zdravotníctvo, životné prostredie, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, sociálna inklúzia a zamestnanosť a regionálny rozvoj.V rozsiahlom materiáli sú charakteristiky súčasného stavu a želaného stavu v jednotlivých sektoroch v roku 2030, ďalej kľúčové investičné programy a projekty zamerané na podporu budovania zeleného, inkluzívneho a inteligentného hospodárstva.