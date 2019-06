R. Raši odcestoval do Číny, rokovať bude o nových investíciách

Richard Raši, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júna (TASR) - Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) odletel na pracovnú cestu do Číny. V najbližších dňoch bude v čínskom meste Ning-po rokovať o prehĺbení obchodných vzťahov s Čínskou ľudovou republikou. Cestuje s ním aj podnikateľská delegácia, zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).Mesto Ning-po je považované za jednu z najdôležitejších obchodných tepien Ďalekého východu. Hoci je menšie ako Šanghaj, v regióne má silné postavenie. Výhodu oproti nemu má napríklad v nižších nákladoch na život i podnikanie. Známe je tiež pre ekonomické reformy a inovácie. Vicepremiér Raši sa v Ning-po zúčastní výstavy China CEEC Investment and Trade EXPO, kde vystúpi s príhovorom na otvorení slovenského národného stánku za prítomnosti predstaviteľov provincie Če-ťiang a mesta Ning-po. Okrem toho vicepremiéra čakajú viaceré stretnutia zamerané na posilnenie obchodných vzťahov s Čínou.V nedeľu (9. 6.) sa Raši stretne so zástupcami čínskej vlády, popoludní sa zúčastní podnikateľského seminára za účasti SARIO. Slovenskí podnikatelia budú rokovať s potenciálnymi čínskymi partnermi i predstaviteľmi mesta Ning-po o nových investíciách. V pondelok (10. 6.) slovenská delegácia navštívi mesto Chang-čou a firmu Alibaba. Raši by sa mal do vlasti vrátiť v utorok (11. 6.).