R. Raši: Ráno sa zobudiť a žiť v mieri by nemalo byť samozrejmosťou

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Kojšov 25. augusta (TASR) – Žiť v mieri by nemalo byť pre nikoho samozrejmosťou, každý by mal pre to niečo urobiť. Počas sobotňajších osláv 74. výročia Slovenského národného povstania (SNP) na Kojšovskej holi pri obci Kojšov v okrese Gelnica to povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).povedal Raši.Pamiatku padlých hrdinov si spolu so zástupcami samosprávy a štátnej správy uctil položením vencov pri pamätnej tabuli na Kojšovskej holi.doplnil Raši.skonštatoval vo svojom príhovore zástupca primátora mesta Gelnica Ladislav Gross.