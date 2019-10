R. Raši: Vedenie strany sa bude zaoberať medializovanou komunikáciou

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Sobrance 22. októbra (TASR) – Vedenie strany Smer-SD sa bude zaoberať medializovanou komunikáciou podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer-SD) s Marianom K. Na tlačovej konferencii to po utorkovom výjazdovom rokovaní vlády v Sobranciach povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a zároveň košický krajský predseda strany Richard Raši. Ako dodal, v prípade potvrdenia pravdivosti „toxickej komunikácie“ sa musí vyvodiť zodpovednosť voči komukoľvek. Pripomenul, že ju zatiaľ nikto neverifikoval.povedal s tým, že vo vyjadreniach je zatiaľ zdržanlivý, keďže pravosť komunikácie zatiaľ žiadna autorita nepotvrdila. Poznamenal tiež, že ak je uvedená komunikácia pravdivá,Podľa jeho ďalších slov, ak niekto urobil chybu, bude voči nemu vyvodená osobná, politická alebo trestnoprávna zodpovednosť.dodal. Raši tiež tvrdí, že najlepšie by bolo zverejniť celé komunikácie, aby sa potvrdilo, že je to pravda a potom by mohli vyvodzovať dôsledky.Glváč vo svojom stanovisku v utorok vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby verifikovali medializovanú komunikáciu medzi ním a Marianom K. V súvislosti s vyjadrením lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča o tom, že si mal u Mariana K. vybavovať "v slovenskom týždenníku u jemu blízkej redaktorky, povedal, že je to neoverená komunikácia. Raši Matovičove slová spochybnil s tým, že ho nepovažuje za zdroj.