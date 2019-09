R. Raši: Vízia rozvoja SR do roku 2030 by nemala podliehať zmenám vlád

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši počas brígingu s novinármi. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 23. septembra (TASR) – Vízia a stratégia Slovenska do roku 2030 bola pripravovaná zástupcami jednotlivých rezortov, ale aj desiatkami expertov z rôznych častí spoločnosti. Súčasne sa konali aj diskusie v jednotlivých regiónoch. Na pondelkovom brífingu počas Národného konventu k Vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2030 to uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Zdôraznil, že je dôležité, aby dokument nebol spochybňovaný žiadnou z vlád, ktorej sa to v budúcnosti dotkne.vyhlásil, pričom vízia sa má dotknúť štyroch vlád. Ako dodal, pripravuje sa aj prezentácia tohto projektu na pôde Národnej rady SR, kde budú pozvaní všetci poslanci, aby sa k tomu vyjadrili.skonštatoval Raši.Ciele a odporúčania dokumentu Slovensko v roku 2030 boli rozdelené do štyroch rozvojových programov. Ide o prírodné zdroje, ľudské zdroje a kultúrny potenciál, druhým programom je inovačné a udržateľné hospodárstvo, tretím je dobré zdravie a kvalitný život pre všetkých a štvrtým viacúrovňové riadenie bližšie k občanom.Na tvorbe stratégie spolupracovalo okrem iných aj ministerstvo hospodárstva.priblížil minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) s tým, že zmeny vníma aj v oblasti priemyslu. Spomenul automatizáciu, robotizáciu či priemysel 4.0, ktoré sú zohľadnené aj v dokumente.Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) poznamenal, že samotná vízia nehovorí o tom, ako bude financovaná.uviedol.