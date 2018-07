R. Raši vystúpil v OSN, hovoril o slovenských národných prioritách

Na archívnej snímke Richard Raši. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

New York 16. júla (TASR) - Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) vystúpil v pondelok na pôde Organizácie spojených národov (OSN). Hovoril tam o slovenských národných prioritách, ktoré vychádzajú z cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Vyzdvihol prácu dobrovoľníkov, poukázal na starnutie populácie a na to, že Agenda 2030 by mohla slúžiť ako nástroj na budovanie mostov medzi generáciami. Priority s ním prišli predstaviť traja ambasádori.Raši sa nevyhol ani otázke o vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Zástupkyňa neziskových organizácií sa zaujímala o to, v akom štádiu je vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy a či je zabezpečená väčšia ochrana novinárov na Slovensku. Raši ju ubezpečil, že na Slovensku prebieha najväčšie vyšetrovanie v histórii.opísal s tým, že vyšetrovanie je nezávislé. Dúfa, že páchateľ bude potrestaný.Vo svojom vystúpení k prioritám zdôraznil, že tak ako v mnohých rozvinutých krajinách, aj na Slovensku populácia rýchlo starne.povedal Raši v OSN.Zdôraznil tiež, že udržateľný rozvoj musí byť v centre verejných politík.doplnil vicepremiér. Implementácia Agendy 2030 však nie je podľa Rašiho možná bez individuálnych záväzkov a bez medzigeneračnej angažovanosti.podotkol.Poukázal na potrebu spolupráca pri nachádzaní rozvojových riešení.vysvetlil Raši. Upozornil aj na to, akú dôležitú rolu zohráva adekvátne financovanie trvalo udržateľného rozvoja.Vicepremiér ďalej ocenil prácu dobrovoľníkov a pripomenul, že mesto Košice, z ktorého pochádza, bude v roku 2019 Európskym mestom dobrovoľníctva. Vyzdvihol aj pôsobenie jedného z ambasádorov Daniela Bundu.uviedol Raši.Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na výzvy súčasnosti. Členské štáty OSN ju prijali v roku 2015. Zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa sociálne nerovnosti alebo neudržateľnosť prevládajúcich spôsobov výroby a spotreby sú komplexné a navzájom previazané problémy, píše ÚPVII o Agende 2030 na svojej webovej stránke.Slovenská vláda 13. júna schválila návrh národných priorít implementácie Agendy 2030. Prioritami sú vzdelanie pre dôstojný život, smerovanie ku znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí, znižovanie chudoby a sociálna inklúzia. Ďalej medzi ne patria udržateľné sídla, regióny a krajina a v kontexte zmeny klímy, právny štát, demokracia a bezpečnosť a dobré zdravie.