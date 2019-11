R. Raši zo Smeru prelomenie veta v prípade moratória nevidí reálne

Na snímke vľavo premiér SR Peter Pellegrini a vpravo podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (obaja SMER-SD). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. novembra (TASR) – Keďže na prelomenie veta prezidentky v prípade predĺženia moratória je potrebných 76 hlasov, je možné, že návrh v pléne parlamentu neprejde. Naznačil to podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a podpredseda Smeru-SD Richard Raši.priznal v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.Podľa neho to však nie je kľúčová téma v spoločnosti, dokonca si myslí, že aj v prípade zavedenia 50-dňového moratória by sa prieskumy tak či tak dostali k ľuďom.Líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban povedal, že predĺženie moratória na predvolebné prieskumy na 50 dní nemá opodstatnenie.poznamenal.Truban sa takisto vyjadril k tohtotýždňovému neúspešnému pokusu o vytvorenie predvolebnej koalície zo strán demokratickej opozície. Potvrdil, že dohoda padla na lídrovi strany Za ľudí Andrejovi Kiskovi, ktorý bol ochotný pristúpiť len na veľkú šesťkoalíciu.priznal Truban, zároveň vylúčil, že by pred odovzdaním kandidátok (1. 12.) prišlo ešte k jednému pokusu zostaviť predvolebnú koalíciu. Nebráni to však podľa neho dohode po voľbách.vyhlásil.Raši v otázke povolebnej spolupráce opakovane vylúčil spojenie Smeru s ĽSNS, všetko ostatné sa bude podľa neho riešiť až po voľbách. Nevyrušuje ho ani to, že mnohé opozičné či mimoparlamentné subjekty dôrazne vylučujú dohodu so Smerom.upozornil.povedal na to Truban.