R. Sulík a M. Truban chcú, aby ich strany po voľbách spolupracovali

Bratislava 28. apríla (TASR) - Lídri SaS a Progresívneho Slovenska (PS) Richard Sulík aj Michal Truban chcú, aby ich strany v budúcnosti spolupracovali. Hovorili o tom v diskusii televízie Markíza Na telo.," povedal Truban.Sulík s ním súhlasí." uviedol Sulík.Truban potvrdil aj záujem spolupracovať so stranou, ktorú založí prezident Andrej Kiska. "," doplnil s tým, že Slovensko potrebuje zmenu, čo si aj ľudia pýtajú.Šéf SaS vníma zakladanie strany za demokratické, je však pre neho úsmevné, ako ľudia, ktorí najviac rozprávajú o spájaní, najprv založia tri rôzne strany. Dodal, že o výsledku volieb rozhodnú ľudia vo voľbách.Lídri hovorili aj o spolupráci so Smerom-SD. SaS ju dlhodobo odmieta. Truban tiež spoluprácu so stranou Roberta Fica odmietol. Sulík progresívcov kritizuje za to, že sa bratislavským mestským kontrolórom stal Marián Miškanin, ktorý mal blízko k Smeru-SD.," povedal Sulík. Truban reagoval, že Miškanina vybrali transparentným výberovým konaním. "," doplnil.Truban zároveň vylúčil spoluprácu so Smerom-SD, a to nielen kým je na čele Robert Fico, ale aj keby ho nahradil Peter Pellegrini. Premiéra považuje za starú tvár Smeru-SD, navyše, má s ním zlú skúsenosť.Lídri strán hovorili aj o daniach. Sulík poukázal, že PS plánuje nové dane. U progresívcov vidí snahu o zvyšovanie výdavkov, čo si vyžiada buď vyššie dane, alebo zadlžovanie. Truban oponoval, tvrdí, že PS nechce zvyšovať dane." povedal s tým, že možno by bol za envirodane. Trvá na tom, že dane zvyšovať strana nebude. Program PS sa podľa jeho slov ešte pripravuje. "" doplnil Sulík.