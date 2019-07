R. Sulík gratuluje L. Ď. Nicholsonovej k funkcii šéfky výboru EP

Na archívnej snímke predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Bratislava 18. júla (TASR) - Predseda SaS Richard Sulík gratuluje Lucii Ďuriš Nicholsonovej (SaS) k novozvolenej pozícii predsedníčky Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre zamestnanosť a sociálne záležitosti (EMPL). V súvislosti s jej kandidatúrou do Národnej rady (NR) SR Sulík pre TASR povedal, že kandidačnú listinu do parlamentných volieb bude SaS riešiť až v septembri.Europoslankyňa pre TASR uviedla, že kandidatúru do NR SR zvažovala, avšak priznala, že, a preto akékoľvek ďalšie aktivity vzhľadom na domácu politiku bude reflektovať v súvislosti s novou funkciou na pôde EP.Sulík ešte pred zvolením Ďuriš Nicholsonovej za šéfku výboru pre TASR povedal, že s ňou na kandidátke strany ráta.skonštatoval v pondelok (15. 7.). Tento postup sa Sulíkovi zdá korektný.Europoslankyňa zároveň koncom júna podala žiadosť o pozastavenie členstva v SaS. Uviedla, že sa snaží skĺbiť princípy a hodnoty s tými, aké má dnes SaS.spresnila. Republiková rada strany sa má jej žiadosťou zaoberať na svojom zasadnutí 30. júla. Šéf SaS nevedel povedať, ako dopadne jej rozhodovanie.odkázal Sulík.Slovenskú europoslankyňu zvolili za predsedníčku Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne záležitosti vo štvrtok. Pôvodne bola za šéfku tohto výboru nominovaná bývalá poľská premiérka a teraz europoslankyňa Beata Szydlová.