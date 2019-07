R. Sulík: Opozícia by sa nemala naháňať za dohodami

Na snímke predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 24. júla (TASR) - Opozičné strany by sa nemali naháňať za spoluprácami a dohodami, tvrdí to predseda opozičnej SaS Richard Sulík. Diskusiám o spolupráci sa nevyhýba, kompromisy sa však podľa neho robia po voľbách. Je presvedčený o tom, že po budúcoročných voľbách dôjde k výmene vládnych strán. Novovzniknuté strany by podľa neho mali byť opatrné pri odhodlaní prevziať zodpovednosť za krajinu.opozícia, menovite SaS, je podľa Sulíka garantom toho, že veci v krajine budú fungovať. Odmieta podľahnúť krátkodobej móde, že všetko musí byť nové.povedal v rozhovore pre TASR šéf SaS.Strana sa napríklad poučila z toho, že pri sľuboch treba byť opatrný.povedal.Sulík v rozhovore pre TASR deklaroval, že sa zúčastní na každom rokovaní s demokratickými opozičnými stranami.povedal Sulík s tým, že k dohode KDH a Progresívneho Slovenska/Spolu sa jeho strana zatiaľ nepridala.Predmetom predvolebnej dohody s inými stranami by podľa Sulíka mal byť napríklad jasný záväzok, že so Smerom-SD, ĽSNS a SNS sa nebude tvoriť vládna koalícia.spresnil.Sulík je presvedčený o tom, že po budúcoročných parlamentných voľbách dôjde k výmene vládnych strán.uzavrel.