R. Sulík: Podávam trestné oznámenie na GP v prípade Marcela Slávika

Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) sa rozhodol podať trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru (GP) SR v prípade Marcela Slávika a jeho združenia, ktorý mal nezmyselnými podmienkami a požiadavkami zdržiavať proces výstavby a spôsobovať problémy developerom. Informoval o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zároveň Sulík vyzýva ďalších staviteľov, aby sa naňho s podobnými informáciami o nekalých praktikách obrátili.





Trestné oznámenie podáva minister v piatich konkrétny prípadoch. Dúfa, že GP bude konať a ukončí tak trápenie staviteľov, ktoré trvá už roky.Ako vysvetlil Sulík, okolo staviteľov sa už dlhodobo vyskytuje stále to isté meno – Marcel Slávik. "Je to človek, ktorý vstupuje do stavebných konaní s nezmyselnými požiadavkami a blokuje stavby, kým nedostane sponzorské pre svoje združenie," uviedol minister s tým, že jeho požiadavky sú typu fontánka na streche, stromy na parkovisku či konkrétny použitý špeciálny materiál. "Splňte alebo zaplaťte," dodal Sulík na margo Slávikovej stratégie.Od staviteľov podľa svojich slov získal množstvo podnetov a výpovedí, ktorými by sa mala GP zaoberať pri zisťovaní, či ide o trestný čin. "Ukázalo sa, že Slávik úraduje po celom Slovensku a vďaka nedostatočne dobre napísanej smernici EÚ si urobil živnosť," dodal Sulík s tým, že jeho požiadavky možno nájsť v prípade kultúrnych stavieb, developerov aj pri štátnych podnikoch. Do každého projektu má posielať svoje pripomienky a zdržovať tým stavebný proces. "Čas sú peniaze a staviteľ si mnohokrát rozmyslí, či sa mu má stavba natiahnuť o pol roka alebo radšej zaplatí príspevok akémusi združeniu," podotkol Sulík. Slávik sa má podľa tvrdení ministra skrývať za "akože" environmentálne otázky a zahlcovať úrady papiermi, pričom mu podľa Sulíka ide len o peniaze, ktoré vyberá pre svoje združenie, v ktorom dokonca jeho meno ani nefiguruje.Minister vyzýva všetkých ďalších staviteľov, ktorí majú problémy či už so Slávikom, s jeho združením alebo aj s inými združeniami či osobami, aby sa obrátili priamo naňho, a to na e-mailovej adrese vtaci@mhsr.sk. V prípade ďalších podnetov hodlá Sulík podať ďalšie trestné oznámenie a konať proti takýmto praktikám plánuje aj iným spôsobom, ten však zatiaľ nechcel špecifikovať.Ako Sulík odpovedal na otázku o tom, čo si myslí o spolupráci Slávika s vicepremiérom pre legislatívu Štefanom Holým (Sme rodina) pri vytváraní nového stavebného zákona, nevyzerá podľa neho dobre, keď v Holého tíme poradcov figuruje práve Slávik. "Na druhej strane, verím, že je to z takého dôvodu, ako keď softvérové firmy zamestnávajú hekerov, aby ich softvéry, ktoré vyrábajú, boli bezpečnejšie," dodal Sulík.