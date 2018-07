R. Sulík považuje za problémy EÚ migráciu a dozvuky finančnej krízy

Na archívnej snímke predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg/Bratislava 29. júla (TASR) - Najväčší problém, ktorému momentálne čelí EÚ, je migrácia. Po nej s veľkým odstupom nasledujú dozvuky finančnej krízy. Myslí si to europoslanec Richard Sulík (SaS) z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov. Pre TASR to uviedol počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.konštatoval europoslanec.Zároveň dodal, že dnes už chodí do Nemecka alebo do Európy oveľa menej migrantov. Avšak problémy, ktoré vznikajú pre tých, ktorí už do Nemecka prišli, sú podľa neho obrovské.zdôraznil.Po nej s veľkým odstupom vníma ako problém dozvuky finančnej krízy. "" uzavrel Sulík.