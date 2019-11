R. Sulík: SaS sa žiadneho moratória nebojí, je postavená na programe

Na archívnej snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. novembra (TASR) – Rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej podať na Ústavný súd SR návrh na preskúmanie zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý predlžuje zákaz zverejňovať výsledky prieskumov zo 14 na 50 dní pred voľbami, je podľa predsedu SaS Richarda Sulíka správny krok.povedal Sulík v diskusii na Tablet.tv.Reagoval tak na utorkové (26. 11.) rozhodnutie osemdesiatich poslancov Národnej rady (NR) SR prelomiť veto prezidentky a definitívne tak uzákoniť predĺženie moratória na predvolebné prieskumy preferencií politických strán.Rovnako kriticky vníma líder SaS odsunutie množstva prevažne opozičných zákonov v prvom čítaní z aktuálnej schôdze parlamentu. Keďže v tomto volebnom období už riadna schôdza NR SR nebude, je pravdepodobné, že sa o týchto zákonoch už vôbec nebude rokovať.Vládna koalícia tento krok odôvodnila faktom, že riadny legislatívny proces by sa v prípade týchto zákonov aj tak nestihol zavŕšiť v tomto volebnom období a rozprava k nim by bola v skutočnosti len predvolebnou kampaňou.konštatuje Sulík.Hoci SaS doteraz vždy kandidovala v parlamentných voľbách samostatne, tentokrát rokovala aj o alternatíve širokej koalície.zhrnul Sulík.Neuspela ani koaličná iniciatíva Igora Matoviča (OĽaNO).povedal predseda SaS.Osobne ho mrzí, že sa nepodarilo zaangažovať vedca a podnikateľa Roberta Mistríka, ktorý bol svojho času jedným zo zakladajúcich členov SaS a kandidoval v posledných prezidentských voľbách na post hlavy štátu.reagoval Sulík.Zo SaS odišlo viacero doterajších poslancov, ktorí dnes avizujú kandidatúru za Demokratickú stranu. Sulík však upozorňuje, že iné osobnosti zasa do strany vstúpili.povedal.Straníkmi sa stali aj doterajší nestranícki nominanti SaS Juraj Droba a Martin Klus.konštatoval Sulík.Hoci je Droba predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a Lucia Ďuriš Nicholsonová europoslankyňou, obaja sa rozhodli kandidovať aj do NR SR. V prípade Drobu je to podľa Sulíka najmä snaha pomôcť strane a v prípade postupu do NR SR by sa mandátu vzdal, Nicholsonová by za istých okolností vymenila európsky za slovenský poslanecký mandát.Deviate miesto kandidátky je zatiaľ voľné, jeho personálne obsadenie zverejnia až vo štvrtok 28. novembra.SaS aktuálne predstavila takmer 140 opatrení svojej zdravotníckej reformy a chce v parlamente podporiť aj návrh ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nom. Smeru-SD) na stratifikáciu nemocníc.povedal Sulík. Ďalšie opatrenie je stanovenie ceny výkonov a SaS uvažuje aj o obmedzení zisku zdravotných poisťovní.V programe budú riešiť otázky spravodlivosti, boja proti korupcii či byrokracii.dodal Sulík.dodal.