R. SULÍK UŽ NEBUDE KANDIDOVAŤ ZA EUROPOSLANCA

Bratislava 24. novembra (TASR) - Predseda SaS a europoslanec Richard Sulík nebude kandidovať v budúcoročných májových voľbách do Európskeho parlamentu. Oznámil to v úvode programovej konferencie SaS, ktorá sa koná v Bratislave.Povedal tiež, že bez ohľadu na to, čo bude po parlamentných voľbách, v prípade, že SaS dosiahne lepší výsledok ako v roku 2016, bude opätovne kandidovať za predsedu. Budúci rok chce Sulík venovať kampani.