R. Švec odovzdal podpisy na svoju prezidentskú kandidatúru

Bratislava 28. januára (TASR) - Kandidát na prezidenta Róbert Švec chce dať voličom možnosť vybrať si vlasteneckého kandidáta, ktorý vždy má na prvom mieste Slovensko. Povedal to v pondelok v parlamente pri odovzdávaní hárkov s 18.261 podpismi.uviedol. Doplnil, že do volieb ide ako občiansky kandidát s podporou Slovenského hnutia obrody.V súvislosti so vzťahom hnutia k Slovenskému štátu povedal, že si vážia históriu, osobnosti a významné udalosti v dejinách. Podľa jeho slov prevažujú v hnutí vzhľadom na toto obdobie pozitíva nad negatívami, čo neznamená, že negatíva schvaľujú. Na otázky, čo by si zobral z príkladu Jozefa Tisa, odpovedal, žePrezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov je možné doručovať do 31. januára do polnoci.