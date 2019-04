R. Urc si prevzal Cenu Petra Mihálika

Rudolf Urc, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 8. apríla (TASR) - Týždeň slovenského filmu v bratislavskom Kine Lumiére priniesol v pondelok aj seminár Rudolf Urc - tvorca a interpret histórie o režisérovi, scenáristovi, dramaturgovi, filmovom teoretikovi a pedagógovi. Urc si počas prehliadky prevezme Cenu Petra Mihálika za celoživotný prínos v oblasti slovenskej filmovej vedy.Zamyslenie sa nad životným príbehom Rudolfa Urca bol názov príspevku Ingrid Mayerovej a Reného Lužicu, ktorý konferenciu o diele režiséra, dokumentaristu, dramaturga, animátora, pedagóga, filmového publicistu a historika otvoril. Václav Macek hovoril o autentizme, Urcovej filmovej publicistike sa venoval Peter Ulman, Eva Vženteková sa venovala odhaľovaniu vojnových udalostí filmom. V programe figuroval tiež príspevok Petry Hanákovej, v ktorom sa sústredila na Urcov návrat do dokumentu začiatkom 90. rokov v rámci televízneho formátu Historická panoráma.povedal pre TASR Václav Macek. Podľa neho sa Urc stal najvýraznejším a programovým zástancom autentickosti/autentizmu v dokumentárnej tvorbe. Príspevok pripomenul aj zrod tohto pojmu a jeho dobový obsah.O svojich stretnutiach s Urcom, spolupráci v oblasti animovanej tvorby, dramaturgickom partnerstve, ale aj priateľstve hovorili zakladateľ animovanej tvorby na FAMU Jiří Kubíček, režisér a pedagóg animovaného filmu František Jurišič, režisér, výtvarník a animátor Ondrej Slivka či dramaturgička Katarína Minichová, ktorej príspevok bol nielen reflexiou na filmovú dramaturgiu animovanej tvorby Urca a jeho partnerstvo s televíznou tvorbou, ale aj s festivalom Bienále animácie Bratislava. Vedúca Ateliéru animovanej tvorby na Filmovej a televíznej katedre Vysokej školy múzických umení (VŠMU) Eva Gubčová predniesla príspevok o Urcovej úlohe pri zrode, rozbehu a fungovaní ateliéru, priblížila ho ako vnímavého a predvídavého pedagóga a tiež ako výborného kolegu, skvelého tímového hráča. Animátorka, režisérka a producentka Ivana Laučíková predstavila Urca z pohľadu študentky ako otca animátorskej generácie 90.Týždeň slovenského filmu ponúka do 12. apríla to najlepšie z domácej tvorby za uplynulý rok, ale aj viacero workshopov a seminárov. Podujatie organizuje Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), spoluorganizátormi sú Rozhlas a televízia Slovenska a Slovenský filmový ústav (SFÚ).