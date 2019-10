R. Vass: Európa musí inovovať a reformovať svoju ekonomiku

Na archívnej snímke Róbert Vass. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Štrbské Pleso 11. októbra (TASR) – Európa musí inovovať a reformovať svoju ekonomiku a posunúť sa v tomto smere ďalej, aby dokázala byť konkurencieschopnejšia. Skonštatoval to prezident Globsec Róbert Vass počas Tatra Summitu 2019, ktorý sa koná v dňoch 11. až 13. októbra na Štrbskom Plese.Tatra Summit je podľa neho vo veľmi dôležitej chvíli, pretože je len zopár dní do brexitu a žiadna reálna dohoda ešte nie je na stole. Jedna z kľúčových debát je aj o tom, ako bude vyzerať rozpočet Európskej únie a kam investovať, aby bola konkurencieschopnejšia. Nová Európska komisia si zároveň dala cieľ, že do roku 2050 chce vytvoriť absolútne bezuhlíkovú ekonomiku.ozrejmil Vass. Zároveň sa v poslednom čase šíria signály o spomalení ekonomiky a je podľa neho dôležité hovoriť o tom, ako sa na to pripraviť.Vass dodal, že vďaka neformálnejšej atmosfére samitu je možné pomenovať problémy a hľadať spoločné riešenia, zároveň majú politickí a biznis lídri možnosť sadnúť si za neutrálny stôl. Samit veľmi pozitívne hodnotí aj viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) Vazil Hudák.skonštatoval.Vlani v rámci samitu podporili vznik Slovenskej batériovej aliancie, ktorá za rok spravila podľa Vassa veľmi veľa, aby u nás mohlo vzniknúť nové odvetvie na výrobu batérií aj pre automobilový priemysel. Tento rok počas konferencie spúšťajú iniciatívu pre krajiny strednej Európy, Nemecko a Rakúsko, aby vytvorili platformou s viacerými technologickými spoločnosťami. Cieľom je podľa Vassa nájsť správnu odpoveď na výzvy automatizácie a štvrtej priemyselnej revolúcie.uzavrel prezident Globsec.