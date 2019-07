R2 pri Zvolene bude čiastočne uzatvorená

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 26. júla (TASR) - Rýchlostná cesta R2 pri Zvolene v kilometri 231,400 – 233,100 bude v najbližších dňoch čiastočne uzatvorená pre opravu vozovky. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.NDS čiastočne uzavrie v danom úseku ľavý jazdný pás rýchlostnej cesty. Obmedzenie sa týka obdobia od 29. júla 2019 od 8.00 h do 4. augusta 2019 do 12.00 h a od 6. augusta 2019 od 8.00 h do 9. augusta 2019 do 14.00 h. Doprava bude počas čiastočnej uzávery vedená vo voľnom jazdnom pruhu.Oprava v predmetnom úseku bude pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a následného kladenia nových asfaltových vrstiev.