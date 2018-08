Raab: EÚ musí k brexitu pristupovať rovnako pragmaticky ako Británia

Britský minister pre otázky brexitu Dominic Raab. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 23. augusta (TASR) - Britská vláda si neželá a neočakáva, že Británia opustí Európsku úniu bez dohody, avšak ak EÚ nebude k tejto dohode pristupovať adekvátne pragmaticky, bude musieť hľadať alternatívy. V stredu to podľa televízie Sky News v Londýne povedal britský minister pre brexit Dominic Raab.Keď už Británia nebude súčasťou EÚ, bude sa, avšakpovedal Raab.Britský minister pre brexit kritizoval aj "dezinformácie", že v Británii nebude po jej odchode z EÚ dostatok čerstvých potravín a ich dodávky by mala podľa údajných plánov britskej vlády zabezpečovať armáda.Raab sa tiež opýtal, prečo by EÚ mala po brexite dodávať Británii potraviny, a zároveň ubezpečil svojich spoluobčanov, že na svojich obľúbených sendvičoch so slaninou, zeleným šalátom a rajčinou si budú môcť pochutnávať aj naďalej.Raab zároveň vyjadril presvedčenie, že Británii sa mimo EÚ bude dariť lepšie bez ohľadu na to, či sa s Úniou dohodne alebo nie. Britov tiež ubezpečil, že funkciu ministra pre brexit prijal preto, aby Británia EÚ opustila za čo najvýhodnejších podmienok.