Raab: Putin a jeho velitelia by mali vedieť, že možno strávia zvyšok života za mrežami

Vojnové zločiny

Koalícia medzinárodných partnerov

24.3.2022 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia posilňuje svoju podporu vyšetrovaniu Medzinárodného trestného súdu (ICC) týkajúceho sa páchania vojnových zločinov na Ukrajine prostredníctvom finančných prostriedkov aj špecialistov.Britský vicepremiér Dominic Raab sa vo štvrtok v Haagu stretne s ministrami z celého sveta s cieľom ukázať podporu pokračujúcemu vyšetrovaniu ICC.Stretnutie sa pritom koná deň po tom, ako americký šéf diplomacie Antony Blinken informoval, že ruskí vojaci na Ukrajine podľa administratívy prezidenta Bidena páchajú vojnové zločiny a Spojené štáty budú spolupracovať na stíhaní páchateľov.Spojené štáty síce nie sú členským štátom ICC, no môžu pomáhať napríklad so zhromažďovaním dôkazov proti ruským silám.Veľká Británia, ktorá je členským štátom, podľa Raaba poskytne ICC dodatočné finančné prostriedky vo výške jedného milióna libier a pridelí vojakov so špecializáciou na zber spravodajských informácií, aby súdu pomohli odhaliť dôkazy o vojnových zločinoch.Na pomoc s vyšetrovaním mobilizujú aj tím vyšetrujúci vojnové zločiny, pôsobiaci pri protiteroristickej jednotke metropolitnej polície.„Spojené kráľovstvo dnes spája koalíciu medzinárodných partnerov, aby poskytli financovanie a posily z radov vyšetrovateľov pre posilnenie vyšetrovania možných vojnových zločinov na Ukrajine," skonštatoval Raab pred stretnutím a dodal, že „prezident Putin a jeho velitelia by mali vedieť, že budú niesť zodpovednosť za svoje činy a hrozí im, že strávia zvyšok života za mrežami".Hlavný prokurátor ICC Karim Khan tento mesiac spustil vyšetrovanie po tom, ako ho o to formálne požiadali desiatky členských krajín.(1 EUR = 0,83280 GBP)