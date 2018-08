Raab verí v dohodu o brexite už v októbri; Barnier hovorí o decembri

Vlajky Európskej únie a vlajka Británie pred sídlom EÚ v Bruseli. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 21. augusta (TASR) - Spojené kráľovstvo a Európska únia zaznamenávajú pokrok smerujúci k dosiahnutiu politickej dohody o riadenom ukončení členstva tejto krajiny ešte v októbri tohto roku, hoci ešte stále zostáva niekoľko kľúčových bodov na doriešenie. Uviedol to v utorok v Bruseli britský minister pre tzv. brexit Dominic Raab.Raab to uviedol na úvod rokovaní s hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom. Oba tímy vyjednávačov budú pokračovať v rokovaniach v priebehu tohto týždňa.Raab počas spoločnej tlačovej besedy s Barnierom upozornil, že vyjednávači dosiahli pokrok v niektorých otázkach, ako je spolupráca v bezpečnostnej oblasti, ale nedoriešené zostávajú citlivé body ako napríklad budúci režim na hranici medzi Írskou republikou a Severným Írskom, ktorá bude po brexite jedinou pozemnou hranicou medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.povedal Raab o prebiehajúcich "rozvodových rozhovoroch". Spresnil, že vyjednávači sa opäť stretnú na budúci týždeň a doterajšie tempo rozhovorov sa zvýši.Podľa jeho slov britská strana počas rokovaní ukázala, a ak sa to zhoduje s očakávaniami EÚ, je presvedčený, že dohodu bude možné dosiahnuť už v októbri. Ak by sa tak stalo, hlavy vlád a štátov by dohodu odobrili na októbrovom summite EÚ.Barnier v mene Únie zaujal o niečo opatrnejší postoj, keď povedal, že dohoda by sa mohla zrodiť do konca roka, čo by znamenalo jej odobrenie až na decembrovom summite EÚ. Zároveň však upozornil, že aby sa tak stalo, Londýn musí rešpektovať základné zásady EÚ týkajúce brexitu.Spojené kráľovstvo by malo opustiť EÚ 29. marca 2019 s prechodnou fázou naplánovanou do konca roka 2020 v prípade dosiahnutia politickej dohody. V EÚ sa však množia obavy, že k žiadnej dohode o riadenom vystúpení Británie z Únie nemusí dôjsť, čo môže viesť k hospodárskemu chaosu.(spravodajca TASR Jaromír Novak)