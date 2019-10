Raab verí, že brexit s dohodu bude v pôvodnom termíne

Na snímke Dominic Raab. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 20. októbra (TASR) - Schválenie revidovanej dohody o podmienkach tzv. brexitu v britskom parlamente je stále možné dosiahnuť včas na to, aby mohla Británia opustiť Európsku úniu v plánovanom termíne 31. októbra. Myslí si to britský minister zahraničných vecí Dominic Raab, ktorý vyjadril svoj názor v nedeľu v rozhovore pre stanicu BBC.Podľa jeho slov, ktoré prevzala aj tlačová agentúra DPA, sa dá predpokladať, že dohoda v podobe vyrokovanej s Bruselom vládou premiéra Borisa Johnsona má v dolnej komore parlamentu dostatočnú podporu. Hoci to zatiaľ nie je isté, poslanci by mohli o dohode hlasovať už v pondelok.Podľa vyjadrenia hovorkyne britskej Dolnej snemovne pre DPA oznámi jej predseda John Bercow rozhodnutie o prípadom hlasovaní v pondelok okolo 16:30 SELČ. V prípade, že bude rozhodnutie priaznivé, poslanci budú môcť hlasovať ešte v ten istý deň neskôr popoludní alebo večer.Dolná snemovňa britského parlamentu mala pôvodne o revidovanej brexitovej dohode hlasovať už na mimoriadnom zasadnutí v sobotu, čo bol posledný možný termín, po ktorého vypršaní musel Johnson na základe britského zákona požiadať zvyšných členov EÚ o ďalší odklad odchodu Británie.Poslanci namiesto samotnej dohody schválili dodatok, ktorý stanovuje, že definitívne jej môžu vyjadriť podporu až po schválení súvisiacej legislatívy.Očakáva sa, že Johnson v pondelok predloží návrhy tejto legislatívy. V prípade, že sa mu dohodu i tzv. implementačný mechanizmus podarí presadiť do 31. októbra, bude môcť žiadosť o odklad brexitu stiahnuť.Johnsonov úrad potvrdil, že premiér zaslal do Bruselu zákonom požadovaný list so žiadosťou o odklad, ale domnieva sa, že na takýto odklad nie je dôvod. List adresovaný predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi zaslal bez toho, aby ho podpísal, a doplnil ho druhým, podpísaným listom, kde deklaroval, že ďalšie oneskorenie brexitu by považoval za chybu, zhrnula BBC.