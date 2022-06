Rabovali českí dobrovoľníci na Ukrajine? Vojaci našli u nich šperky či detské ozdoby

25.6.2022 (Webnoviny.sk) - Česká Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) preveruje prípad dvoch českých dobrovoľníkov, ktorí údajne rabovali vo vojnovej zóne v okolí Kyjeva. Informuje o tom spravodajský portál iROZHLAS.cz, ktorému to potvrdilo niekoľko od seba nezávislých zdrojov oboznámených s prípadom.Právnička dobrovoľníckeho práporu Karpatská Sič Olena Rozvadovská pre iROZHLAS povedala, že vojaci našli u dobrovoľníkov Filipa a Daniela dámske šperky a detské ozdoby, dovedna pol kilogramu striebra a zlata. Obaja Česi boli súčasťou tohto práporu, ktorý bojoval v marci a apríli v okolí Kyjeva.Obaja dobrovoľníci sa napokon dostali späť do Česka. Podľa dobrovoľníka Filipa ich ukrajinská polícia prepustila bez obvinení. Prípadom sa ale naďalej zaoberá česká polícia.NCOZ prípad dobrovoľníkov prešetruje pre podozrenie zo spáchania trestného činu plienenia v priestore vojnových operácií. V prípade preukázania viny na súde by hrozilo dvojici osem až dvadsať rokov väzenia alebo výnimočný trest.