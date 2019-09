Rača a Pezinok ožívajú v týchto dňoch tradičným vinobraním

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 13. septembra (TASR) – Bratislavská Rača ožíva v týchto dňoch po 16-krát tradičným vinobraním. Na svoje si tak opäť po roku prídu nielen milovníci dobrého jedla a vína, ale aj priaznivci kultúry, hudby či športu. Podujatie si však vyžiada aj niektoré dopravné obmedzenia. Okrem Rače sa tento víkend tradičné oberačkové slávnosti nevyhnú ani Pezinku.Hlavná scéna je od piatka podvečera pripravená v amfiteátri v Knižkovej doline, senior scéna na Námestí A. Hlinku a detská zóna pred Nemeckým kultúrnym domom. Oddychovú zónu nájdu návštevníci v obecnej záhrade na Alstrovej ulici azónu rovnako v Knižkovej doline. Dobová ulička ponúkne dobovú kuchyňu, čajovňu či zabudnuté remeslá, komunitná ulička otvorí brány pre tvorivé dielne, workshopy či prezentáciu miestnych klubov, centier, škôl a organizácií.Chýbať nebude ani alegorický sprievod, ktorý je naplánovaný na sobotu (14. 9.) popoludní z Kubačkovej ulice k amfiteátru v Knižkovej doline. Ten bude súčasťou oficiálneho otvorenia vinobrania." informuje mestská časť. Úrodu následne požehnajú katolícky a evanjelický kňaz a račianski vinári potom symbolicky odovzdajú strapec hrozna starostovi Rače Michalovi Drotovánovi.Počas vinobrania sa v rámci sprievodných podujatí bude diskutovať aj o pripravovanom projekte obnovy budovy a areálu Koloničovej kúrie, pochádzajúcej z 15. storočia. Tá je národnou kultúrnou pamiatkou a mestská časť jej chce vrátiť kultúrno-spoločenského ducha. Samospráva preto priestory otvorí opäť verejnosti a jej názory a návrhy plánuje zapracovať do projektu obnovy kúrie.Vinobranie si vyžiada uzavretie niektorých račianskych ulíc, zjednosmernenie niektorých komunikácií či dočasné zrušenie parkovacích miest v niektorých lokalitách. Obchádzkové trasy sú pre vodičov viditeľne vyznačené. Zároveň však bude posilnená električková doprava do a z Rače, pribudnú tiež mimoriadne nočné spoje pre návštevníkov zo smeru Pezinok a Svätý Jur cez Raču a Bajkalskú ulicu na AS Nivy a späť. Zároveň však autobusová linka 56 mení dočasne svoju trasu, ktorý v miestach vinobrania nebude obsluhovať niektoré zastávky. Z Cintorína Rača pôjde priamo na Závadskú a Tbiliskú, a to obojsmerne.Račianske vinobranie, rovnako ako Pezinské vinobranie, sa koná od piatka 13. do nedele 15. septembra.