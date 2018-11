Rachimov zostáva na čele Medzinárodnej amatérskej boxerskej asociácie

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 3. novembra (TASR) - Kontroverzný uzbecký podnikateľ Gafur Rachimov bude naďalej zastávať najvyšší post v Medzinárodnej amatérskej boxerskej asociácii (AIBA). V sobotňajších prezidentských voľbách v Moskve dostal zo 134 platných hlasov delegátov až 86, vďaka čomu zdolal svojho jediného protikandidáta Serika Konakbajeva, informovala agentúra AP.Konakbajev je podľa amerických úradov významnou osobou kriminálneho podsvetia. Rachimov je zasa zapletený do obchodu s heroínom, hoci všetky obvinenia popiera. Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) za jeho vládnutia prekážajú nejasné finančné toky v AIBA a nedostatky v antidopingovom programe. Tieto zásadné nezrovnalosti môžu vyústiť do faktu, že na OH 2020 v Tokiu nebudú boxovať pästiari pod hlavičkou AIBA.