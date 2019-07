Racketeová zažaluje Salviniho, chce ho odstaviť od sociálnych sietí

Matteo Salvini, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 11. júla (TASR) - Kapitánka lode nemeckej mimovládnej organizácie Sea-Watch, ktorá koncom júna priviezla i napriek zákazu do Talianska migrantov zachránených na mori, chce podať žalobu proti talianskemu ministrovi vnútra Matteovi Salvinimu pre ohováranie a navádzanie k trestnej činnosti. Tlačová agentúra APA to uviedla vo štvrtok s odvolaním sa na vyjadrenie právneho zástupcu kapitánky.Carolu Racketeovú (31), ktorá je občiankou Nemecka, v Taliansku zadržali a pred súdom sa má zodpovedať z napomáhania ilegálnej imigrácii a kladenia odporu polícii. V prípade usvedčenia jej hrozí až desať rokov väzenia.Racketeová chce podľa svojho právnika Alessandra Gamberiniho žalobou docieliť, aby talianske súdy nariadili zablokovanie Salviniho účtov v sociálnych sieťach, ako sú Facebbok a Twitter. Tie totiž tento politik pravicovo-populistickej strany Liga Severu využíva naV 14-stranovej žalobe, ktorú plánuje Gamberini podať v piatok, má byť uvedených 22 urážok voči Racketeovej, šírených podľa neho Salvinim prostredníctvom sociálnych sietí a televíznych rozhovorov. Politik opakovane označil kapitánku zaKapitánka v žalobe zdôrazňuje, že konala vždy v záujme migrantov na palube, čo podľa nej konštatovala aj vyšetrujúca sudkyňa, ktorá minulý týždeň rozhodla o jej prepustení z domáceho väzenia. Sťažuje sa, že Salvini opakovane ohováral nielen ju, ale aj organizáciu Sea-Watch.Loď Sea-Watch 3 s kapitánkou Racketeovou vyzdvihla 12. júna celkove 53 migrantov pri pobreží Líbye. Talianske orgány neskôr umožnili vstúpiť na územie krajiny 13 osobám, zvyšných 40 však odmietali prijať. Loď nakoniec vplávala bez povolenia do talianskych vôd i napriek hrozbe vysokej pokuty a zakotvila v prístave na ostrove Lampedusa.Salvini odmieta povoliť humanitárnym záchranárskym lodiam prístup do talianskych prístavov, čo vyúsťuje do desiatok patových situácií, hoci niektorým migrantským člnom sa podľa miestnych médií darí dosiahnuť brehy Talianska aj napriek zákazom. Salvini však trvá na tom, že úrady majú podchytený príchod každého plavidla.