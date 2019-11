Rada agropotravinárskych samospráv rokuje s politickými stranami

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 2. novembra (TASR) - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) SR rokuje s politickými stranami. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového oddelenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).Poľnohospodári a potravinári si podľa neho plne uvedomujú zodpovednosť za to, v akom stave odovzdajú pôdu a krajinu nasledujúcim generáciám. Riešenie problémov v agrorezorte je však nepredstaviteľné bez úzkej spolupráce s predstaviteľmi zákonodarnej a výkonnej moci.Zdôraznil, že je prirodzené, že poľnohospodári a potravinári potrebujú poznať, aký majú jednotlivé relevantné politické strany zámer s ďalším smerovaním domáceho agropotravinárstva v budúcom volebnom období. S týmto cieľom poslala ešte v lete RPPS SR listy s návrhom na stretnutie relevantným politickým stranám, ktoré majú reálnu šancu dostať sa po parlamentných voľbách v budúcom roku do Národnej rady SR.Korpáš informoval, že zástupcovia RPPS SR chcú na stretnutiach hovoriť o témach, ktoré sú pre agropotravinársky sektor mimoriadne dôležité. V diskusii sa budú zaoberať aj prípravou Strategického plánu v budúcom programovacom období Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2020+. Nemenej dôležitou je aj téma nutnej podpory potravinárskeho priemyslu, ale aj vyššia a správne nastavená štátna pomoc v agropotravinárstve.uviedol predseda SPPK Emil Macho, ktorý zároveň predsedá aj RPPS SR.Korpáš dodal, že aktuálne majú zástupcovia RPPS SR za sebou jedno takéto rokovanie. Ďalšie stretnutia s politickými stranami sa uskutočnia v novembri.Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska, a to SPPK, Agrárna komora Slovenska, Potravinárska komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.