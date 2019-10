Rada dala RTVS pokutu 3319 eur za zlé uvedenie titulkov

Na snímke budova RTVS v Mlynskej doline. Bratislava. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 22. októbra (TASR) – Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) uložila Rozhlasu a televízii Slovenska (RTVS) pokutu vo výške 3319 eur za nedodržanie povinnosti pri titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím. Rada o tom rozhodla uznesením na utorňajšom rokovaní.Sankcia sa týka porušenia zákona v prípade multimodálneho prístupu a uvedenia titulkov v rámci programov Duel a 5 proti 5 15. februára a programu Najväčší Slovák 6. apríla.vysvetlila dôvod sankcie hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková.Ďalšiu finančnú sankciu, tentoraz 663 eur, RVR uložila TV Markíza za porušenie zákona v prípade ochrany maloletých. Pokuta sa týka príspevku Karadžič dostal doživotie v programe Televízne noviny z 20. marca, ktorý obsahoval zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami a obeťami v podobe odvysielania obrazov zranení, krvi a telesných znetvorení bez príslušného predchádzajúceho slovného upozornenia, ako konkretizovala hovorkyňa RVR.Rada na svojom utorňajšom zasadnutí tiež odňala vysielateľovi rozhlasovej stanice Radio One frekvenciu 92,3 MHz v Leviciach, dôvodom bolo to, že ju v roku 2019 opakovane nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená.Sankcie sa týkali aj upozornenia na porušenia zákona – v jednom prípade bol adresátom RTVS a dôvodom bolo nenaplnenie povinného percenta slovenskej hudby vo vysielaní Rádia Devín, Rádia Patria a Rádia Pyramída. Upozornenie na porušenie zákona dostala aj Turzovská televízia za porušenie zákona o volebnej kampani. Upozornenie sa týkalo viacerých príspevkov tesne pred komunálnymi voľbami 2018.informovala o tom Čaučíková.