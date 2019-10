Rada EÚ súhlasila s Kövesiovou ako šéfkou európskej prokuratúry

Laura Kövesiová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Luxemburg 14. októbra (TASR) - Rada EÚ pre zahraničné veci v pondelok na svojom zasadnutí v Luxemburgu súhlasila s vymenovaním bývalej rumunskej protikorupčnej prokurátorky Laury Kövesiovej za šéfku novovznikajúcej Európskej prokuratúry (EPPO).Jej vymenovanie ešte musí potvrdiť Európsky parlament (EP). To je však už len formalita, lebo Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Kövesiovú na tento post odporučil už 25. septembra.uviedla v správe pre médiá fínska ministerka spravodlivosti Anna-Maja Henrikssonová, ktorej krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ.Pracovnou náplňou hlavného európskeho prokurátora bude riadiť prácu EPPO, ktorá bude sídliť v Luxemburgu, a zastupovať tento úrad v kontaktoch s inštitúciami EÚ, členskými štátmi Únie a tretími krajinami. Kövesiovej budú pomáhať dvaja podpredsedovia.Európska prokuratúra by mala od októbra 2020 vyšetrovať a stíhať trestné činy proti finančným záujmom EÚ, teda predovšetkým zneužívanie európskych fondov, ale tiež veľké cezhraničné podvody s daňou z pridanej hodnoty (DPH) či financovanie medzinárodného terorizmu.Doteraz sa do iniciatívy EPPO zapojilo 22 z 28 členských štátov EÚ. Päť krajín (Dánsko, Írsko, Maďarsko, Poľsko a Švédsko) sa bude môcť k EPPO pripojiť kedykoľvek v budúcnosti. Šiestou nezapojenou krajinou je Británia, ktorá sa chystá opustiť EÚ.