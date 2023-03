Rada EÚ zvýšila finančný strop Európskeho mierového nástroja na viac ako 7,9 miliardy eur

Politická dohoda

15.3.2023 (SITA.sk) - Rada Európskej únie (EÚ) prijala rozhodnutie o navýšení finančného stropu Európskeho mierového nástroja (EPF) na 7,979 miliardy eur v súčasných cenách do roku 2027.Krok zabezpečí pokrytie dodatočných finančných potrieb. Rada o tom informuje na svojej webstránke.Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell pripomenul, že Európsky mierový nástroj je integrálnou súčasťou podpory mieru a bezpečnosti na svete zo strany EÚ.„Zabezpečenie finančnej udržateľnosti tohto nástroja je kľúčové pre našu podporu nielen Ukrajine, ale aj našim partnerom v iných častiach Európy, Afriky a na Blízkom východe, keďže potreby stále vznikajú,“ vyjadril sa diplomat.Utorňajšie rozhodnutie Rady zavádza politickú dohodu z decembra 2022, keď sa Rada rozhodla v roku 2023 zvýšiť celkový finančný strop o dve miliardy eur (v cenách z roku 2018) s možnosťou ďalšieho zvýšenia do roku 2027 do 5,5 miliardy eur (v cenách z roku 2018).Rada sa tiež rozhodla stanoviť finančnú referenčnú sumu pre spoločné náklady na vojenské cvičenie krízového manažmentu EÚ 2023 (MILEX 23) na päť miliónov eur a zaviesť väčšiu flexibilitu pri vyberaní a využívaní finančných príspevkov od členských štátov a pri ich využívaní v nástroji.EÚ prostredníctvom EPF dosiaľ podporila ukrajinské ozbrojené sily prostredníctvom siedmich po sebe nasledujúcich podporných balíkov i mnohé ďalšie krajiny, ako sú Mozambik, Gruzínsko, Moldavsko, Mali, Somálsko, Niger, Jordánsko, Bosna a Hercegovina, Libanon a Mauritánia.Tiež ho využila na podporu vojenských zložiek Operácií na podporu mieru pod vedením Afriky a mnohonárodné jednotky, ako je Zdravotnícka jednotka pre Balkán.