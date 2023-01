Rada Európskej únie predĺžila všetky ekonomické sankcie proti Rusku do konca júla tohto roka

27.1.2023 (Webnoviny.sk) - Rada EÚ v piatok rozhodla o predĺžení reštriktívnych opatrení namierených proti niektorým sektorom ruskej ekonomiky o šesť mesiacov, a to do 31. júla tohto roka. Informovala o tom tlačová služba Rady EÚ.Tieto sankcie prvýkrát zaviedli v roku 2014 v reakcii na kroky Ruska, ktoré destabilizovali situáciu na Ukrajine. Od februára 2022 boli výrazne rozšírené v dôsledku nevyprovokovanej a neopodstatnenej vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine.V súčasnosti sankcie pozostávajú zo širokého spektra sektorových opatrení vrátane obmedzení obchodu, financií, technológií a tovaru s dvojakým použitím, priemyslu, dopravy a luxusného tovaru.Zahŕňajú aj zákaz dovozu alebo prepravy surovej ropy a určitých ropných produktov z Ruska do Európskej únie po mori, odpojenie niekoľkých ruských bánk od systému SWIFT a pozastavenie vysielania a licencie niekoľkých dezinformačných médií podporovaných Kremľom.V decembri minulého roka Rada EÚ definitívne schválila deviaty balík sankcií voči Rusku. V súčasnosti členské štáty Únie pracujú na desiatom balíku opatrení proti Rusku, ktorý by mal vstúpiť do platnosti vo februári.