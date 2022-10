Rada Európskej únie prijala ôsmy balík sankcií voči Rusku, priškrtia príjmy krajiny či zakážu transakcie

Rusko príde o príjmy

Zákaz importu tovarov

Zákaz transakcií

6.10.2022 (Webnoviny.sk) - Rada Európskej únie vo štvrtok prijala ôsmy balík tvrdých sankcií voči Rusku pre jeho vojenskú agresiu na Ukrajine. Spomenutý balík bol úzko koordinovaný s medzinárodnými partnermi EÚ a reaguje na pokračujúcu eskaláciu Ruska a nezákonnú vojnu proti Ukrajine, vrátane protiprávnej anexie na základe falošných „referend“, mobilizácie ďalších jednotiek a otvorených jadrových hrozieb. Informuje o tom oficiálny web Rady EÚ.Najnovší balík sankcií stanovuje ďalšie zákazy importu do EÚ v hodnote sedem miliárd eur, čo pripraví Rusko o ďalšie príjmy. Zahŕňa i obmedzenie exportu, vďaka čomu ruský režim príde o kľúčové komponenty a technológie a ruská ekonomika o európske služby a odborné znalosti.Sankcie tiež pripravujú ruskú armádu a jej dodávateľov o ďalší konkrétny tovar a vybavenie potrebné na vedenie vojny na ukrajinskom území. Balík tiež vytvára základ pre požadovaný právny rámec na implementáciu zastropovania cien ruskej ropy.Sankčný balík, na ktorom sa dohodli veľvyslanci v Bruseli, obsahuje zákaz prepravy ruskej ropy po mori do tretích zemí v prípade prekročenia cenového stropu, rovnako ako zákaz s tým spojených služieb. Tiež rozširuje zákaz importu tovarov, ako výrobkov z ocele, drevnej hmoty, papiera, strojov a zariadení, chemikálií, plastov či cigariet.Zároveň zakazuje poskytovanie IT, inžinierskych a právnych služieb ruským subjektom a ďalší vývoz technológií. Sankčný režim sa rozšíri na Chersonskú a Záporožskú oblasť. Balík zavádza aj nové kritérium pre obchádzanie sankcií.V rámci balíka sú sankcionované ďalšie osoby a subjekty, so zameraním na tých, ktorí sa podieľajú na ruskej okupácii, nelegálnej anexii a falošných „referendách“. EÚ sa tiež naďalej zameriava na aktérov, ktorí šíria dezinformácie o vojne.Sankcie tiež zakazujú občanom EÚ zastávať funkcie v riadiacich orgánoch niektorých štátnych podnikov. Zakazujú i všetky transakcie s ruským námorným registrom a pridáva ho do zoznamu štátnych podnikov, na ktoré sa vzťahuje zákaz transakcií.