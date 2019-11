Rada Európy: Postoj SR k Istanbulskému dohovoru je poľutovaniahodný

Na snímke vlajky Európskej únie vejú pred sídlom Európskej únie v Bruseli 16. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 28. novembra (TASR) - Slovensko by malo urobiť viac pre ukončenie násilia páchaného na ženách. Uviedla to v štvrtkovom vyhlásení Rady Európy (RE).Generálna tajomníčka tejto 47-člennej paneurópskej inštitúcie Marija Pejčinovičová-Buričová vystúpila s vyhlásením, ktoré reaguje na štvrtkové rozhodnutie slovenského parlamentu odmietnuť, aby bolo Slovensko prostredníctvom rozhodnutí a opatrení EÚ viazané Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).," uviedla.Pejčinovičová-Buričová v tejto súvislosti zdôraznila, že Rada Európy a Európska únia vynaložili nemalé úsilie na to, aby rozptýlili mylné predstavy a nedorozumenia týkajúce sa Istanbulského dohovoru, a vyzvala všetkých zodpovedných politikov na vnútroštátnej úrovni, aby urobili to isté.," spresnila šéfka RE.Vo štvrtok podobné stanovisko zaujal aj Európsky parlament (EP), keď vyzval tie členské štáty EÚ, ktoré dohovor podpísali, ale neratifikovali, aby tak urobili čo najrýchlejšie. Okrem Slovenska dohovor neratifikovalo ani Británia, Bulharsko, Česko, Litva, Lotyšsko a Maďarsko.Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu nadobudol platnosť 1. augusta 2014. Dodnes ratifikovalo túto zmluvu 34 zo 47 členských štátov RE a 21 z 28 členských krajín EÚ.(spravodajca TASR Jaromír Novak)