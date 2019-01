Rada Európy sa zaoberala zadržanými ukrajinskými námorníkmi

Príslušník ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) a ukrajinskí námorníci počas súdneho pojednávania v Moskve 15. januára 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 24. januára (TASR) - Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) vyzvalo vo štvrtok Ruskú federáciu, aby zadržaným ukrajinským námorníkom poskytla pomoc v súlade s medzinárodným humanitárnym právom, najmä Ženevským dohovorom o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami. Informovala o tom tlačová agentúra Ukrinform.Uznesenie o zhoršení napätia v oblasti Azovského mora a Kerčského prielivu a ohrození európskej bezpečnosti prijali členovia PZ RE vo štvrtok na svojom zimnom zasadnutí v Štrasburgu. Dokument podporilo 103 poslancov, traja hlasovali proti a 16 sa hlasovania zdržali.PZ RE tiež vyzvalo medzinárodné organizácie, najmä Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) a Výbor Rady Európy na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (Výbor CPT), aby navštívili ukrajinských občanov vo vyšetrovacích väzniciach v Rusku.Poslanci PZ RE tiež vyjadrili podporu diplomatickému úsiliu členských štátov Rady Európy zameranému na oslobodenie zadržaných Ukrajincov.Okrem toho PZ RE apelovalo na Rusko, aby v Azovskom mori a Kerčskom prielive zabezpečilo slobodu plavby, a to na základe dohody podpísanej Ukrajinou a Ruskom v decembri 2003 a v súlade s Dohovorom OSN o morskom práve.Poslanci PZ RE zároveň odsúdili použitie sily proti ukrajinským vojnovým lodiam a ich posádkam zo strany Ruska. Súčasne však obe krajiny vyzvali, aby sa zdržali akýchkoľvek krokov, ktoré by mohli komplikovať riešenie ich právnych sporov, vystupňovať už existujúce konflikty a ohroziť bezpečnosť v celom regióne.Rezolúcia PZ RE potvrdzuje podporu suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznávaných hraníc.V dokumente sa tiež konštatuje znepokojenie v súvislosti s výstavbou mosta cez Kerčský prieliv. Táto stavba je v dokumente označená za nezákonnú a za ďalší dôkaz narušenia suverenity Ukrajiny.PZ RE vo svojej rezolúcii podporilo návrh Európskeho parlamentu na rozšírenie mandátu osobitnej monitorovacej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v oblasti Azovského mora, ako aj najnovšiu iniciatívu Nemecka a Francúzska týkajúcu sa monitorovania slobody plavby v Kerčskom prielive pozorovateľmi z tretích krajín.Rusko zadržiava 24 ukrajinských občanov, ktorí tvorili posádku troch lodí zajatých 25. novembra ruskou pohraničnou strážou v oblasti Kerčského prielivu. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) obvinila Ukrajincov, medzi ktorými boli okrem námorníkov aj dvaja príslušníci ukrajinskej tajnej služby SBU, z protizákonného prekročenia hranice.Rozhodnutím súdov v krymských mestách Simferopol a Kerč bola následne na zajatých Ukrajincov uvalená väzba do 25. januára 2019.Incident v Kerčskom prielive opäť vystupňoval napätie medzi oboma krajinami, ktorých vzťahy sú vyhrotené už od ruskej anexie polostrova Krym v roku 2014.