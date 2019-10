Rada Európy vyzvala Grécko na presun migrantov z ostrovov na pevninu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 31. októbra (TASR) - Komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová vyzvala vo štvrtok grécke úrady, aby čo najrýchlejšie presunuli žiadateľov o azyl z gréckych ostrovov na pevninu, informovala agentúra AP.Mijatovičová podľa AP označila situáciu v gréckych záchytných strediskách pre migrantov za "výbušnú". Grécke úrady majú ťažkosti v súvislosti s prudkým nárastom v počte migrantov, ktorí počas letných mesiacov prišli ku gréckym ostrovom v Egejskom mori. Záchytné strediská, ktoré finančne podporuje Európska únia, sú preplnené a dochádza v nich k prejavom násilia.povedala Mijatovičová, ktorá vyzvala Grécko, aby venovalo pozornosť životným podmienkam v záchytných strediskách.Komisárka ocenila plán Grécka na presun 20.000 migrantov z ostrovov na pevninu, ktorý sa má uskutočniť do konca tohto roka, a trvala na tom, že je potrebné to urobiť čo najrýchlejšie.Grécko je podľa nedávno zverejnených údajov EÚ najvyťaženejšou vstupnou krajinou pre migrantov v Európe. Od začiatku tohto roka do 6. októbra tam prišlo viac ako 47.500 migrantov, čo je v porovnaní s rokom 2018 nárast o 29 percent.Grécko dostalo od EÚ finančnú pomoc vyše 2,2 milióna eur. Nedarí sa mu však napĺňať náležitosti dohody medzi EÚ a Tureckom z roku 2016, ktorá umožňuje vracať prichádzajúcich migrantov naspäť do Turecka.Mijatovičová povedala, že grécke úrady musia prekonať byrokratické prekážky brániace efektívnemu využitiu finančných prostriedkov od EÚ. Členské štáty Únie zase musia prevziať viac zodpovednosti pri prerozdeľovaní migrantov.