Rada Európy vyzýva Rusko, aby otvorilo vyšetrovanie vraždy B. Nemcova

Boris Nemcov na archívnej snímke z 21. decembra 2011. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 29. mája (TASR) - Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) zverejnilo v utorok správu o vražde ruského opozičného politika Borisa Nemcova, v ktorom apelovalo na ruské orgány, aby znovu otvorili vyšetrovanie tohto prípadu. Očakáva sa, že plénum PZ RE sa bude správou zaoberať 27. júna.PZ RE vyzýva ruské orgány, "aby obnovili a pokračovali vo vyšetrovaní vraždy Borisa Nemcova," uvádza sa v dokumente.Ako informovala agentúra Interfax, dokument obsahuje výzvy na prijatie dodatočných opatrení v rámci obnoveného vyšetrovania. Ide v prvom rade o vyhľadanie nových - doteraz neanalyzovaných - záznamov z bezpečnostných kamier a o výsluchy svedkov, ktoré by mohli priniesť nové informácie.Správa PZ RE poukazuje aj na to, že v procese vyšetrovania vraždy ruskými úradmi sa objavilo mnoho protirečení a nezrovnalostí, čo vyvoláva otázky o efektívnosti vyšetrovania a spochybňuje dôveryhodnosť oficiálnej verzie udalostí.Boris Nemcov sa stal obeťou vraždy v noci z 27. na 28. februára 2015 v centre Moskvy, neďaleko kremeľských hradieb a Červeného námestia. Jeho prívrženci sú presvedčení, že vražda súvisí s Nemcovovou politickou činnosťou, kritikou prezidenta Putina či zasahovania Ruska do vývoja udalostí na Ukrajine.Krátko pred smrťou Nemcov pracoval na správe, ktorá mala priniesť dôkazy o priamej účasti ruských vojakov na bojoch v Donbase na východe Ukrajiny.Súd v Moskve v lete roku 2017 uznal za vinných z Nemcovovej vraždy piatich mužov z Čečenska a vymeral im dlhoročné väzenské tresty. Politikovi príbuzní a priaznivci sú však presvedčení o tom, že pokyn na vraždu prišiel z "najvyšších miest".