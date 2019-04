Rada federácie v Rusku schválila sporný návrh zákona o internete

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 22. apríla (TASR) - Poslanci Rady federácie - hornej komory ruského parlamentu - schválili v pondelok kontroverzný návrh zákona, ktorý by Moskve umožnil odstaviť internetové služby krajiny od zahraničných serverov. Informovala o tom agentúra Interfax.Navrhované opatrenia počítajú s vytvorením technológie na monitorovanie internetového routingu a presmerovania prevádzky internetu v Rusku od zahraničných serverov, a to so zámerom predísť tomu, aby prevádzku internetu v Rusku zastavila cudzia krajina.Kritici však označili daný návrh zákona skôr za ďalší krok Kremľa na jeho ceste k dosiahnutiu čo najväčšej miery kontroly vlády nad internetom a jeho cenzúru - ako je tomu v Číne.Riaditeľ Federálnej služby pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) Aleksandr Žarov v tejto súvislosti uviedol, že ruský systém bude iný, ako je tomu v prípade Číny.vyhlásil Žarov.Zákon má vstúpiť do platnosti 1. novembra po tom, ako ho podpíše ruský prezident Vladimir Putin.Ruské úrady sa od vlaňajška usilujú zablokovať komunikačnú aplikáciu Telegram, ktorá v rozpore so súdnym príkazom odmietla vydať zašifrované správy svojich užívateľov.Rusko už požaduje, aby boli určité osobné údaje o ruských občanoch uchovávané na tamojších serveroch. Toto opatrenie viedlo v roku 2016 k zablokovaniu sociálnej siete LinkedIn.