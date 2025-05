Rada FPU nepodporila viaceré nezávislé divadlá, vznikajúca asociácia považuje jej rozhodnutia za arogantné 

Nepridelenie podpory pre viaceré nezriaďované divadlá

Rozhodnutie Rady považujú za arogantné

Argumenty Rady FPU

Žiadajú o nápravu netransparentných rozhodnutí

20.5.2025 (SITA.sk) - Vznikajúca Asociácia slovenských nezávislých divadiel (ASND) reaguje na rozhodnutia Rady Fondu na podporu umenia (FPU) Ako jej členovia uviedli vo vyhlásení, ktoré adresovali poslancom a poslankyniam Národnej rady (NR) SR , požadujú zmenu bezprecedentnej "moci" Rady FPU, ktorá podľa ich názoru popiera "Čl. I § 1 Zákona o Fondu na podporu umenia , ktorý je zriadený ako verejnoprávna inštitúcia a ktorý bol ukotvený v odbornosti členiek a členov komisií, ale predovšetkým v zodpovednosti voči umelkyniam, umelcom a umeleckým inštitúciám, ktorí a ktoré jediné majú schopnosť tvoriť kvalitu a atraktivitu slovenského divadla a umenia pre percipientov i odbornú obec. Faktom zostáva, že základom umenia je existencia a schopnosti umelca. A bez umelcov a umeleckých inštitúcií nemá Fond na podporu umenia, a tým ani Rada FPU, zmysel a opodstatnenosť".Nová legislatíva o FPU, ktorú prijala súčasná vládna koalícia, totiž Rade umožňuje, aby pri prideľovaní podpory zmenila hodnotenie odbornej komisie a sama rozhodla o tom, komu podporu pridelí či nepridelí.Ako ASND uviedla, 15. mája 2025 zverejnila Rada FPU tvorená Matúšom Oľhom , Ľubomírom Balážom, Petrom Grutkom , Júliusom Lomenčíkom, Ľubomírom Richterom, Richardom Rikkonom Adrianou Tomičovou , Jaroslavom Uhelom a Ondrejom Zimkom informáciu o nepridelení finančných prostriedkov na celoročnú činnosť pre viaceré nezriaďované divadlá, ktoré sú vysoko hodnotené odbornou verejnosťou aj divákmi.Ide o Divadlo Potôň, Slzy Janka Borodáča, Odivo, divadlo Kontra, Divadlo SkRAT, Jedným dychom, Uhol 92, Š.E.M a Divadlo K. Podporu nedostali napriek odporúčaniu odbornej komisie."Predložené žiadosti týchto (a nielen týchto) subjektov boli pozitívne hodnotené odbornou komisiou, no Rada sa rozhodla nepodporiť ich bez uvedenia relevantného odôvodnenia. V niektorých prípadoch znížiť výšku dotácie na výšku znemožňujúcu realizáciu projektu," uviedla ASND.Poukázala v tomto smere na poslanie FPU i funkciu jeho Rady, podotkla, že v súčasnosti Radu FPU tvoria nominanti rezortu kultúry , pričom ale v prípade niektorých z nich Generálna prokuratúra SR konštatovala, boli nominovaní v rozpore so zákonom."Jej rozhodnutia považujeme za arogantné nielen vo vzťahu k práci odbornej komisie a princípom odbornosti a transparentnosti, ale aj vo vzťahu k samotnej podstate verejnej podpory v oblasti kultúry (viď. Štatút FPU). Takéto konanie má zásadný dopad na životaschopnosť nezriaďovanej kultúry na celom Slovensku. FPU ako kľúčová inštitúcia podpory vzniku, rozvoja a dlhodobej udržateľnosti nezriaďovanej kultúry sa týmto rozhodnutím stáva nástrojom nespravodlivého a netransparentného rozdeľovania prostriedkov bez opory v odbornosti a verejnom záujme," tvrdí ASND.Rovnako poukázala aj na niektoré odôvodnenia, ktorými Rada FPU zdôvodňovala nepridelenie podpory. V prípade viacerých žiadateľov uvádzala, že projekt nedostane podporu, lebo žiadateľ bol opakovane podporený v minulosti, u niektorých dodala, že išlo o bohatú podporu, či vysoké dotácie.V prípade projektu Ultraviolet Divadla Jedným dychom Rada FPU použila argument, že projekt je zameraný na veľmi úzku cieľovú skupinu v pomere k navrhovanej sume podpory, preto mu podporu nepridelila. ASND pritom poukazuje, že v minulosti odborná komisia subjektu odporúčala zamerať sa aj na regióny. "Keď však subjekt vypracoval projekt pre menšie kultúrne centrá na Slovensku, bolo to použité ako argument proti podporeniu projektu," podotýka.V niektorých prípadoch zdôvodňovala Rada FPU nepodporenie projektu tým, že "projekt je zameraný ideologicky bez jasných tvorivých zámerov", prípadne hovorila o tom, že ide o "politický aktivizmus" alebo "ideologické zavádzanie, nie umenie".Pri projekte NOMANTINELS o.z. sa "Rada sa rozhodla žiadosť nepodporiť vzhľadom na to, že projekt je v rozpore s dobrými mravmi tradičného života". (Nomantinels je slovenské queer divadlo, podľa dostupných informácií sa venuje témam rodu, pohlavia, rodovej rovnosti či potláčania rodových stereotypov a boja proti diskriminácii a násilia na ženách - pozn. SITA)."V mene pracovníčok a pracovníkov v nezriaďovaných divadlách združujúcich sa pri vznikajúcom ASDN, preto žiadame o zverejnenie relevantných hodnotení odbornej komisie a konkrétnych dôvodov zmien odporúčaní odborných komisií Radou FPU. Žiadame o nápravu netransparentných rozhodnutí prehodnotením rozhodnutí o podporení predkladaných projektov zo strany Rady FPU," požaduje ASND.Podľa nej spomínané zdôvodnenie poukazujú na neznalosť, nekompetentnosť a pohŕdanie kontinuitou rozvoja a činnosti dotknutých divadiel a ich tvorcov. "Nepodporené divadlá a ich vedúce osobnosti sú nielen zárukou vysokej kvality, kreativity, rozvoja divadelného umenia na celom Slovensku (Bratislava, Spišská Nová Ves, Prešov, Žilina,Banská Bystrica, Bátovce, atď...) ale aj propagácie slovenského divadla v zahraničí," dodala asociácia.