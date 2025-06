Rada KDH podporila ústavné zmeny, uzneseniu však predchádzala silná debata a výmena názorov

Schválenie návrhu novely ústavy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ostali sme verní demokracii

22.6.2025 (SITA.sk) - Rada strany Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podporila ústavné zmeny. Poslancov svojho hnutia vyzval, aby za návrh v treťom čítaní v jeseni v parlamente zahlasovali. Ako uviedol po zasadnutí Rady predseda KDH Milan Majerský , uzneseniu predchádzala silná debata a výmena názorov.„Prijali sme silné uznesenie, v ktorom rada KDH schvaľuje návrh novely ústavy, ktorý prevzal podstatné body z pôvodného návrhu novely ústavy z dielne KDH. Druhá časť uznesenia je, že rada KDH žiada všetkých poslancov Národnej rady SR zvolených za KDH podporiť návrh novely ústavy v treťom čítaní, pretože presadzuje hodnotový program hnutia a je v najlepšom záujme Slovenska a Európskej únie ,“ povedal Majerský. Majerský pokladá za menej praktické predložiť do parlamentu na septembrovú schôdzu vlastný návrh zmeny ústavy, no nevylúčil to.„Ja osobne to pokladám za menej praktickú, ale aj úspešnú možnosť. Zdôrazňujem to úspešné, čo závisí aj od vládnych strán. Bude na všetkých, ktorým záleží na ústave, aby vládna väčšina dala 79-ku a presvedčila poslanca Jána Ferenčáka ,“ povedal s tým, že KDH má tiež podiel na tom, že nevie zabezpečiť potrebné hlasy.„Aj my budeme diskutovať, vysvetľovať, presviedčať,“ poznamenal. Dodal, že urobí všetko pre to, aby ústavné zmeny v septembri prešli. Poslanec NR SR a podpredseda KDH Marián Čaučík vyhlásil, že uznesenie prijali z dôvodu, že navrhované ústavné zmeny vyvolali „veľké vášne“ aj neporozumenie.„Navrhovaná novela ústavy vychádza z konzervatívnych a hodnotových priorít, ktoré KDH už 35 rokov presadzuje vo svojom programe,“ podotkol. Zároveň pripomenul, že politika premiéra Smer-SD ) je pre KDH v rozpore s hodnotami a programom hnutia. Odmietol spájať hlasovanie o ústavných zmenách s podporou vlády a možnou povolebnou spoluprácou so stranami vládnej koalície.„Som hrdý na KDH, že sme nepodľahli emokracii – politike založenej na emóciách, populizme, strachu z lynču a sociálneho vymazania. Ale zostali sme verní demokracii, kde máme aj my, ako KDH politická strana, ktorá získala zastúpenie v Národnej rade, plné právo od našich voličov prezentovať náš program, presadzovať ho zdravým rozumom a verní medzinárodnoprávnym záväzkom, ktoré máme voči Európskej únii. Podotýkam, že presadzované návrhy zmeny ústavy nijakým spôsobom neohrozia naše záväzky voči Európskej únii. Naopak. Posilnia Európsku úniu ako takú a zabránia jej deštrukcii extrémistickými silami,“ konštatoval po rokovaní rady podpredseda KDH Viliam Karas