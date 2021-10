Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vníma pozitívne zníženie deficitu, chýba však štruktúra opatrení

Ozdravovanie rozpočtu sa posúva na ďalšie roky

Scenár so zhoršením dlhodobej udržateľnosti

17.10.2021 (Webnoviny.sk) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vníma pozitívne, že vládne ciele predpokladajú zníženie deficitu pod úroveň 3 % HDP už v roku 2023 a ďalej predpokladajú znižovanie aj v roku 2024. Návrh rozpočtu však podľa nich neobsahuje opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov.Ozdravovanie rozpočtu sa tiež podľa návrhu posúva až na ďalšie roky, kedy vláda síce predpokladá ambicióznu konsolidačnú politiku, pričom však chýba jasne zadefinovaná štruktúra opatrení.Rozpočtová rada odhadla vplyv rozpočtu na dlhodobú udržateľnosť verejných financií v rôznych scenároch. Podľa posledného semaforu RRZ by celkové ekonomické prostredie za nezmenených legislatívnych podmienok malo znižovať deficit na HDP bez COVID-19 zo 4,1 % v tomto roku na 3,6 % v budúcom roku a smerom k 3 % v roku 2024. V prípade naplnenia rozpočtových cieľov v rokoch 2023 a 2024, na ktoré zatiaľ chýba špecifikácia opatrení, by deficit klesol na 2,7 % v roku 2023 a 2,6 % v roku 2024. Dlhodobá udržateľnosť by sa mohla zlepšiť do pásma stredného rizika, za predpokladu prijatia dôchodkovej reformy.Za podmienky splnenia len vyšpecifikovaných predpokladov v rozpočte, vrátane vyššieho štartovacieho deficitu v roku 2021, a teda nenaplnenia cieľov, by deficit bez COVID-19 klesol zo 4,8 % v tomto roku na 4,3 % v budúcom roku a 3,3 % v roku 2024.V prípade prijatia dôchodkovej reformy by tento scenár pravdepodobne výrazne nezmenil dlhodobú udržateľnosť. Za podmienky nerozpustenia rezervy kvôli neprijatiu dôchodkovej reformy by deficit klesol zo 4,8 % na 3,5 % v roku 2022 a 2,8 % v 2024. Tento scenár by však mohol znamenať zhoršenie dlhodobej udržateľnosti.