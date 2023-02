Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyzýva politikov, aby nenavrhovali nové výdavky, ktoré nie sú plne kryté

Stav verejných financií sa zhoršil

Rozpočet aj limit boli schválené

13.2.2023 (SITA.sk) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vyzýva vládu a poslancov, aby nenavrhovali nové trvalé výdavky alebo znižovanie príjmov, ak nie sú plne prefinancované znižovaním iných trvalých výdavkov alebo zvýšením príjmov.Ako ďalej rada upozorňuje v tlačovej správe, Slovensko má skúsenosť s výrazným rozpočtovým politickým cyklom, ktorý má neblahé následky pre dlhodobé zdravie verejných financií.„Napríklad pred predchádzajúci voľbami prijaté zákony, často vo forme poslaneckých návrhov, výrazne destabilizovali finančnú stabilitu dôchodkového systému a napriek dobrým ekonomickým časom zvýšili štrukturálny deficit k 2,5 % HDP. Dlhodobá udržateľnosť tak ešte pred vypuknutím korona krízy dosiahla vysoké riziko, napriek tomu, že ešte koncom roka 2018 nebola ďaleko od pásma nízkeho rizika," konštatuje RRZ.Okrem zhoršenia stavu verejných financií pred voľbami, boli po voľbách naše verejné financie vystavené aj objektívnemu náporu vonkajších kríz. O to väčší je podľa rady dôvod poučiť sa z minulého vývoja.Aj vďaka masívnym dotáciám cien energií príde v tomto roku k rastu ekonomiky, stabilizácii reálnej kúpyschopnosti obyvateľstva, ako aj miernemu nárastu zamestnanosti. Preto by sa podľa RRZ rozpočtová politika mala prednostne sústreďovať na postupné ozdravovanie verejných financií.„Vzhľadom na vysokú úroveň dlhu sa uplatňujú tie sankcie dlhovej brzdy, ktoré vyžadujú, aby vláda predložila parlamentu opatrenia znižujúce dlh na bezpečnú úroveň," pokračuje rada.Pripomína, že rozpočet na rok 2023, ako aj limit verejných výdavkov na obdobie 2023 až 2025 boli schválené. Splnenie schválených výdavkových limitov by zaručilo postupné ozdravovanie verejných financií, ktoré by zároveň nedestabilizovalo ekonomiku.Už pri prijímaní rozpočtu bolo pritom zrejmé, že v roku 2024 chýbajú konsolidačné oparenia na úrovni 360 mil. eur, v roku 2025 na úrovni 926 mil. eur.„Preto, ak sa navrhujú navyše nové trvalé výdavky (alebo znižovanie príjmov), tieto výdavky by mali byt minimálne plne prefinancované znížením iných trvalých výdavkov alebo zvýšením príjmov," zdôrazňuje RRZ.Taktiež poukazuje na rozhodnutie Ústavného súdu, podľa ktorého by mali byť opatrenia, ktoré majú vplyv na dlhodobú udržateľnosť, dostatočne poctivo prediskutované.