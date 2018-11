Rada pre vysielanie a retransmisiu opäť udelovala pokuty i upozornenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. novembra (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí ukladala sankcie v podobe finančného postihu i upozornenia na porušenie zákona. Zároveň udelila jednu licenciu na vysielanie a začala správne konania. TASR informovala hovorkyňa RVR Ivana Furjelová.Pokutu vo výške 13.276 eur udelila vysielateľovi Markíza-Slovakia za jej programovú službu TV Doma. Dôvodom je porušenie zákona tým, že v štyroch častiach programu Nikdy ťa neopustím z apríla tohto roka nezachytávali titulky pre osoby so sluchovým postihnutím hovorený prejav takým spôsobom, aby bolo možné porozumieť ich obsahu.Pokutu 8000 eur dostal vysielateľ MAC TV za jej programovú službu JOJ. Dôvodom bolo porušenie zákona o ochrane maloletých divákov odvysielaním aprílového programu Rodinné záležitosti. Pre uvádzané vulgárne slová mal byť označený ako nevhodný pre divákov do 15 rokov, televízia ho však označila pre nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov.Rada tiež udelila štyri sankcie formou upozornenia na porušenie zákona a začala štyri správne konania. Udelila taktiež licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby LED TV.