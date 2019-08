Rada SPF zasadala aj so zástupcami poľnohospodárov a samosprávy

Na snímke zľava člen Rady Slovenského pozemkového fondu za samosprávu Michal Sýkora, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová, člen Rady Slovenského pozemkového fondu za poľnohospodárov Oliver Šiatovský počas tlačového brífingu pri príležitosti prvého zasadnutia Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF), ktorá po prvýkrát zasadla v rozšírenom zložení aj s členom za poľnohospodárov a za samosprávu, v Bratislave 27. augusta 2019. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. augusta (TASR) - Rada Slovenského pozemkového fondu (SPF) prvýkrát v utorok zasadala aj s účasťou zástupcu poľnohospodárov Olivera Šiatkovského a zástupcu samosprávy Michala Sýkoru. Informovala o tom na brífingu na pôde pozemkového fondu šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) za účasti generálnej riaditeľky SPF Adriany Šklíbovej.povedala Matečná.Šklíbová víta rozšírenie Rady SPF o ďalších dvoch členov.poznamenala Šklíbová.povedal Sýkora, ktorý podľa svojich slov chce nadviazať v SPF "na to dobré, čo bolo vo fonde v minulosti".Šiatkovský ocenil, že Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), ktorej je podpredsedom, sa stala členom rady pozemkového fondu.dodal Šiatkovský. Vyzval zároveň poľnohospodárov na to, aby si usporadúvali svoje pozemkové záležitosti.Rada SPF sa rozšírila o Michala Sýkoru a Olivera Šiatkovského, a to na základe návrhu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a SPPK. Do funkcie ich 26. júna zvolila Národná rada (NR) SR.V súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách sa zmenil počet členov Rady SPF z 11 na 13 členov. Zvýšil sa počet členov rady, ktorých volí a odvoláva NR SR na návrh vlády, zo šiestich na osem. Jedného vláde SR navrhuje ZMOS a jedného SPPK.SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti aj podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, nakladá taktiež s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých vlastník nie je známy. Môže najmä bezodplatne prevádzať nehnuteľnosti z vlastníctva štátu do vlastníctva reštituentov na účely reštitučných náhrad, predávať pozemky, ako aj prenajímať nehnuteľnosti.