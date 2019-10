Rada vlády schválila Koncepciu ľudských zdrojov vo verejnej správe

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 28. októbra (TASR) – Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh v pondelok schválila Koncepciu ľudských zdrojov v IT vo verejnej správe. Materiál na radu vlády predložil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), počíta so zavedením opatrení do roku 2022. Médiá o tom informoval úrad vicepremiéra.uviedol vicepremiér Richard Raši (Smer-SD). Základom má byť vytvorenie referenčného kompetenčného modelu a prijatie jednotlivých krokov tak, aby úrady na Slovensku vedeli získať odborníkov, boli schopné im poskytnúť kariérny rast a vedeli rozlišovať, kedy je vhodné siahnuť po externých službách v prípade ľudského kapitálu, priblížil.Referenčný kompetenčný model opisuje ideálne zloženie IT tímov v rámci štátnej inštitúcie a ich pracovnú náplň. Okrem toho materiál počíta so zavedením systémového kariérneho rastu odborníkov v štátnom IT s posilnením kapacít projektových manažérov, zavedením pilotného modelu proaktívneho náboru na voľné pracovné pozície, vytvorením portálu, na ktorom nájde záujemca zloženie tímov v štátnom IT. Ďalším krokom je zvýšenie počtu oslovených firiem vo verejnom obstarávaní zavedením tzv. digital market place, teda digitálneho trhoviska, ktoré bude obsahovať katalóg služieb IT firiem.V neposlednom rade je cieľom nadstaviť pre štátne inštitúcie nástroj, ktorý im poskytne prehľad, či je ekonomicky výhodnejšie vybudovať vlastný interný tím v porovnaní s externými službami.Koncepcia ľudských zdrojov v IT je strategickou prioritou Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Jej samotný návrh bol prerokovaný s analytickou jednotkou ÚPVII, inštitútom pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR a rovnako tak bol pripomienkovaný v pracovnej skupine Governance.Rada sa zaoberala aj materiálom odporúčania postupu informatizácie územnej samosprávy, pripomienkovala tiež zákon o údajoch a na vedomie vzdala aj pripravenú novelu zákona proti byrokracii.