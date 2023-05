Radačovský a ďalší zo strany Slovenský patriot budú na kandidátke SNS

Národný, kresťanský a sociálny hlas

Zastáva hodnoty blízke SNS

3.5.2023 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko a predseda strany Slovenský patriot Miroslav Radačovský sa v stredu v Bruseli dohodli na spolupráci v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami.Radačovský a ďalší členovia strany prijali ponuku individuálnej kandidatúry na kandidátke SNS. Obaja predsedovia strán to v stredu spoločne oznámili v Bruseli.Cieľom ich spojenia má byť to, „aby ani jeden národný, kresťanský a sociálny hlas neprepadol.“ Ako ďalej oznámili, okrem Radačovského bude na kandidátke napríklad aj Adam Lučanský, ktorého prioritou je náprava právneho štátu.Radačovský je podľa národniarov osoba, ktorá svojimi postojmi v Európskom parlamente zastáva hodnoty blízke SNS.Danko už predtým oznámil, že na ich kandidátke pôjdu do volieb aj poslanci Národnej rady Tomáš Taraba Filip Kuffa . V spájaní národných síl plánujú ďalej pokračovať.Miroslav Radačovský je bývalý popradský sudca, ktorý sa rozhodoval o súdnom spore Andreja Kisku . Je poslancom Európskeho parlamentu, kandidoval za Ľudovú stranu Naše Slovensko