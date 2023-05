Radi beháte? Je tu pokračovanie hitu Stvorení pre beh!

Stala sa inšpiráciou pre celú generáciu, aby nabrala odvahu vyjsť von a na vlastných nohách preskúmať svet. Bez zranení. Bez stresu. Bez predražených tenisiek, výbavy a štartovných poplatkov, len pre čistú radosť z behu.

Teraz prichádza autor s pokračovaním, ktoré jednoducho nazval Stvorení pre beh 2 .

Christopher McDougall a dlhoročný tréner a bežecký mág Eric Orton učia každého bežca, začiatočníka aj skúseného maratónca, ako zvládnuť najprirodzenejšiu schopnosť ľudstva – beh a zároveň nájsť skryté rezervy vlastnej sily a vytrvalosti. Sebe vlastným žoviálnym spôsobom vysvetľujú, že bez ohľadu na vek, formu či bývalé zranenia má každý z nás najlepšie bežecké dni ešte len pred sebou.

V jednotlivých kapitolách sa venujú siedmim kľúčovým oblastiam – strave, kondícii, technike, sústredeniu, obuvi, zábave a rodine – a poskytujú presný návod, ako zmeniť svoju biomechaniku, vyčistiť stravu, vyliečiť zranenia, zaobstarať si zdravšiu obuv a pripraviť sa na vysnívanú výzvu, ktorou je slobodný a radostný beh.

Kniha čerpá z ponaučení najvytrvalejších bežcov na Zemi, legendárnych mexických Tarahumarov, a z desaťročí bežeckého výskumu a skúseností. Na základe týchto poznatkov je skutočne bezkonkurenčným sprievodcom tréningom behania.

„Odkedy vyšla kniha Stvorení pre beh, píšu mi ľudia z celého sveta a mnohí vravia jednu a tú istú vec: „Ďakujem! Zmenili ste mi život.“ Ja na to: „Viem presne, čo máte na mysli.“ Pretože som bol v ich koži. A stále v nej som – hoci sa to nezdá,“ tvrdí Christopher.

Stvorení pre beh sa môžu javiť ako drsný dobrodružný príbeh, pretože, povedzme si narovinu, čo iné by mohlo vzísť z toho, keď záhadný samotár Caballo Blanco (Biely kôň) organizuje päťdesiatmíľové preteky proti legendárnemu kmeňu rovno pod nosom dvom vražedným drogovým kartelom?

Stvorení pre beh 2 je však príbeh o premene, o spamätaní sa z porážky a získaní nádeje. Je to príbeh o radosti z behania, ktoré akosi ustúpilo do úzadia. Kedysi býval beh každodennou činnosťou. Behávalo sa na život a na smrť. Aby sme prežili, unikli nebezpečenstvo, zadovážili si stravu. Teraz je beh pre väčšinu z nás vyrušením. Namiesto toho, aby sme ho zahrnuli do každej časti života, obmedzíme ho na hodinu rekreačného cvičenia.

Christopher McDougall

Christopher McDougall je bývalý vojnový dopisovateľ agentúry Associated Press a v súčasnosti je píšucim redaktorom časopisu Men’s Health. Trikrát sa dostal do finále celonárodnej novinárskej súťaže National Magazine Award. Píše do periodík Esquire, The New York Times Magazine, Outside a Men’s Journal. Býva na pensylvánskom vidieku a beháva medzi amišskými farmami.