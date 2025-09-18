|
Štvrtok 18.9.2025
Denník - Správy
18. septembra 2025
Radi by ste sa udržiavali v dobrej kondícii aj po lete? Poradíme vám, ako na to
Ak si ráno cestou do práce hovoríte, že by ste už konečne mali zo skrine vytiahnuť teplejšiu mikinu a krátke nohavice vymeniť za džínsy, znamená to len jediné - máme tu opäť september, ktorý so sebou ...
18.9.2025 (SITA.sk) - Ak si ráno cestou do práce hovoríte, že by ste už konečne mali zo skrine vytiahnuť teplejšiu mikinu a krátke nohavice vymeniť za džínsy, znamená to len jediné – máme tu opäť september, ktorý so sebou už tradične prináša chladnejšie počasie a často aj návrat do sedavého režimu.
Patríte k tým, ktorí si vždy hovoria, že leto ubehlo príliš rýchlo? S príchodom septembra každoročne smútite za slnečnými dňami a nekonečnými možnosťami pohybu? Dni sa síce skracujú a teploty pomaly klesajú, no vonkajšie aktivity, ktoré sme si celé leto užívali, ešte stále nie sú minulosťou. Vyberte sa preskúmať jesennú krajinu, ktorá má nezameniteľné čaro a vytvára ideálne podmienky na cyklovýlety, oddychové prechádzky či obľúbenú turistiku. Lákajú vás lesné chodníky Malého a Veľkého Rozsutca, tiesňavy Slovenského raja alebo dychberúce výhľady z hrebeňov Tatier? Otvorte mapy, zaznačte si svoje ciele, zbaľte batoh a vyrazte na túry, ktoré vás udržia v perfektnej kondícii aj počas jesene!
Aj keď september stále ponúka príjemné počasie, pravdou ostáva, že dlhšie pobyty na čerstvom vzduchu už nie sú samozrejmosťou. Chladnejšie rána, občasný dážď či silnejší vietor nás dokážu potrápiť, a preto nie je prekvapením, že po lete prirodzene obmedzujeme pohyb v exteriéri. Často nám chýba energia, strácame motiváciu a ak by sme mohli, najradšej by sme každý sychravý deň strávili schúlení pod dekou na gauči.
Čo tak to tento rok zmeniť? Máme pre vás menšiu výzvu! Ak predpoveď počasia sľubuje slnečné dni, vyrazte do prírody. Ak sa zobudíte do daždivého rána, vymeňte deku za podložku na cvičenie, papuče za tenisky, pustite si obľúbenú hudbu a doprajte telu pohyb aj v pohodlí domova. Skúste napríklad obľúbenú jogu, pilates, domáce kardio tréningy alebo ľahké posilňovanie. Na internete nájdete množstvo lekcií aj pre úplných začiatočníkov. Pravidelný pohyb vám nielen podporí náladu a prekrví celé telo, ale zároveň podporí zdravie kĺbov, ktoré si s príchodom chladnejších mesiacov zaslúžia zvýšenú starostlivosť.
Aby ste boli fit a plní energie aj počas septembra, okrem pravidelného pohybu doprajte telu dostatok živín. Jesenné plody ako tekvica, mrkva, kapusta, jablká či orechy sú nabité vitamínmi a minerálmi, ktoré podporujú imunitný systém. Nezabúdajte ani na kvalitné výživové doplnky – na jeseň siahnite najmä po vitamíne D. V dostatočnej miere si ho telo dokáže produkovať v letných mesiacoch vďaka UV žiareniu, ktoré pomáha s premenou provitamínu D na vitamín D, no s príchodom chladnejších dní mu s ním musíme dopomôcť. Aj keď si vie časť uložiť "na horšie časy", v našich zemepisných šírkach to na všetky z blížiacich sa sychravých mesiacov stačiť nebude.
Pohodlie pri pohybe zasa spoľahlivo podporí kolagén typu II, ktorý je základným stavebným prvkom chrupaviek, väzív a šliach. Prečo myslieť na dostatok kolagénu typu II práve na jeseň? Postupné obmedzovanie pohybu, častejší sedavý režim a neustále zmeny počasia môžu zaťažovať kĺby, čím narastá potreba starostlivosti o pohybový aparát. Aj jeho dostatočný príjem si môžete jednoducho zabezpečiť formou výživových doplnkov – vyskúšajte napríklad Movisan Kolagen II od NaturaMed, ktorý sa pýši novou nórskou receptúrou a až 1,5-krát vyššou schopnosťou vstrebať sa, ako je bežné u iných typov kolagénov.
V jeho zložení sa skrýva aj mangán, ktorý prispieva k zdravému stavu kostí, či rastlinný extrakt indického pôvodu, ktorý priaznivo pôsobí nielen na kĺby, ale aj dýchací systém a srdce. Nechýba ani vitamín C, často prezývaný aj ako "otec kolagénu", ktorý podporuje jeho tvorbu a prispieva k normálnemu fungovaniu imunitného systému. Stačí pár klikov na movisan.sk a získate skvelého pomocníka v starostlivosti o pohybový aparát, ktorý vám pomôže zostať v skvelej kondícii celoročne!
Vyskúšajte Movisan Kolagen II od NaturaMed na mesiac zadarmo. Stačí zaplatiť len poštovné a balné vo výške 1,95 eur. Kliknutím sem si ho môžete objednať.
Zdroj: SITA.sk - Radi by ste sa udržiavali v dobrej kondícii aj po lete? Poradíme vám, ako na to © SITA Všetky práva vyhradené.
Nezabúdajte na pestrý jedálniček
